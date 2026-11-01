Оздоровление без присоединения
ВТБ завершает санацию БМ-банка
Финансовое оздоровление БМ-банка (бывшего Банк Москвы) вышло на финишную прямую: санатор ВТБ сообщил о возвращении АСВ почти 300 млрд руб. и подаче документов на выход из плана санации. Первоначально планировавшееся присоединение БМ-банка к ВТБ откладывается: на санированном банке висит $500 млн долга перед инвесторами в облигации, и консолидировать сейчас эту задолженность на своей отчетности для ВТБ было бы нецелесообразно.
«Мы возвратили депозит АСВ и подали документы на выход из плана финансового оздоровления, который после решения совета директоров ЦБ и АСВ официально завершится»,— сообщил в конце минувшей недели первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, в БМ-банке были созданы все необходимые резервы, предусмотренные по плану финансового оздоровления. При этом он отметил, что санация БМ-банка завершается без его присоединения к ВТБ.
По данным ЦБ на 1 сентября, капитал БМ-банка составлял 246,6 млрд руб., активы — 3,1 трлн руб., прибыль — 71,1 млрд руб. Совет директоров ВТБ 30 июня 2011 года принял решение о консолидации в группе ВТБ более 75% акций Банка Москвы (переименован в БМ-банк). Этот шаг был условием получения от АСВ займа на 295 млрд руб. на десять лет под ставку 0,51% годовых на его санацию, срок был пролонгирован до октября этого года.
В июле 2025 года БМ-банк окончательно проиграл дело в суде Лондона по иску держателей субординированных облигаций на $500 млн, обязательства по которым перешли к нему после присоединения банка «ФК Открытие» (см. “Ъ” от 1 августа 2025 года). В случае присоединения БМ-банка к ВТБ к последнему перешли бы все его обязательства, в том числе и облигационный долг на $500 млн, поэтому процесс интеграции банков был приостановлен. По словам Дмитрия Пьянова, присоединение БМ-банка к ВТБ остается стратегической целью и будет произведено, когда это станет возможным.
Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, 30 октября 2026 года:
«Мы будем стараться возвратить эту организацию на рельсы присоединения так быстро, насколько это будет возможно. Но это уже без всяких условий санации».
Эксперты считают идею присоединения БМ-банка к ВТБ обоснованной, хотя и труднореализуемой.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова пояснила “Ъ”, что экономический эффект заключается прежде всего в операционной эффективности.
«В случае объединения нет необходимости управлять каждым банком в отдельности, соблюдать регуляторные требования к капиталу, ликвидности на каждой отдельной лицензии»,— говорит она. «Присоединение — это возможность консолидировать финансовый результат и использовать накопленные убытки прошлых лет для оптимизации налогооблагаемой базы группы ВТБ»,— отмечает советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин.
По мнению экспертов, без урегулирования долга БМ-банка перед держателями субординированных облигаций его присоединение к ВТБ маловероятно. Как отмечает управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев, присоединение станет возможным при реализации одного из четырех сценариев. «Первый — реорганизация БМ-банка в форме выделения отдельного юридического лица, на баланс которого будет переведен спорный долг по субордам, с последующим присоединением "очищенного" БМ-банка к ВТБ»,— говорит он. Сложность этого пути, по его мнению, в том, что иностранные суды могут квалифицировать такую реорганизацию как недобросовестный вывод активов и применить доктрину преемственности ответственности.
«Второй — урегулирование спора или выкуп прав требования с глубоким дисконтом»,— говорит Вячеслав Голенев. По его словам, держатели бумаг находятся в патовой ситуации: у них на руках решение лондонского суда против структуры без зарубежного имущества, и, когда кредиторы окончательно убедятся, что ВТБ не допустит автоматического правопреемства, возможны выкуп этого долга или мировое соглашение с существенным дисконтом.
«Третий — "синтетическая" интеграция без классического присоединения — поэтапный перевод работающих активов и капитала БМ-банка на баланс ВТБ, после чего само юридическое лицо присоединять уже не потребуется»,— пояснил адвокат.
Четвертый сценарий, по словам Вячеслава Голенева, наиболее хлопотный — изменение контура зарубежных активов ВТБ.
«Если внешняя инфраструктура ВТБ будет реструктурирована так, что в юрисдикциях, признающих решения лондонского суда, не останется уязвимого имущества головного банка, риск "заражения" отпадет сам собой»,— пояснил адвокат. «Однако сохранение БМ-банка как контролируемой "дочки" внутри группы сейчас является самым надежным юридическим экраном, полностью изолирующим ВТБ от принудительного взыскания за рубежом»,— говорит Вячеслав Голенев.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 8