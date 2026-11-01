Оздоровление без присоединения

По мнению экспертов, без урегулирования долга БМ-банка перед держателями субординированных облигаций его присоединение к ВТБ маловероятно. Как отмечает управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев, присоединение станет возможным при реализации одного из четырех сценариев. «Первый — реорганизация БМ-банка в форме выделения отдельного юридического лица, на баланс которого будет переведен спорный долг по субордам, с последующим присоединением "очищенного" БМ-банка к ВТБ»,— говорит он. Сложность этого пути, по его мнению, в том, что иностранные суды могут квалифицировать такую реорганизацию как недобросовестный вывод активов и применить доктрину преемственности ответственности.