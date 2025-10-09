«У нас достаточно своих идей и капитала, чтобы их реализовывать»

О влиянии инноваций на развитие бизнеса и необходимости выхода в новые сегменты — в интервью “Ъ” сооснователя финтех-группы IDF Eurasia Борис Батин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь финтех-группы IDF Eurasia Борис Батин

Фото: IDF Eurasia Сооснователь финтех-группы IDF Eurasia Борис Батин

Фото: IDF Eurasia

— В условиях ужесточения регулирования смогут ли одиночные игроки на рынке МФО выжить в принципе?

— Консолидация происходит во многих сегментах финансового рынка, и она неизбежна. В банковском, в страховом бизнесе на топовых игроков приходится основная доля рынка. На рынке МФО — такая же ситуация, крупнейшие двадцать компаний занимают 65% рынка. И этот тренд будет развиваться, крупные игроки будут расти, небольшим компаниям станет все сложнее выживать и конкурировать.

— У вас в группе есть МФО и МКК. Почему они работают раздельно, в то время как, например, крупные банки активно присоединяют приобретенные активы?

— Несколько лет назад у нас появилась возможность купить компанию Platiza с ее клиентской базой. На мой взгляд, необязательно объединять активы, вполне нормально, что компании продолжают работать каждая под своим брендом, у каждого из которых может быть сформированный пул клиентов. В банковском бизнесе, где покупки совершаются с большим дисконтом к капиталу, присоединение часто делается для увеличения капитала. На разницу между ценой покупки и размером капитала у приобретаемого банка в рамках поглощения создается дополнительный капитал. На микрофинансовом рынке в данный момент это не настолько актуально.

— В последнее время банковские МФО очень активны. Ощущаете ли вы, что надо расти еще и потому, что на рынке становится все больше крупных игроков родом из соседних сегментов?

— Действительно, в последнее время банковские МФО занимают все большую долю рынка. Они растут за счет клиентов из смежного сегмента между МФО и банками. Ведь раньше микрофинансовые и банковские клиенты почти не пересекались, но сейчас эта грань размывается. Часть клиентов классических МФО перетекает в банковские, и бороться за них все сложнее. Но эта конкуренция лишь подстегивает нас к соперничеству.

— Ваш бизнес начинался с микрофинансовой компании Moneyman, вокруг которой сейчас образовался финансовый холдинг из нескольких бизнесов. Почему вы пошли именно по этому пути?

— Запуск Moneyman в 2012 году для нас стал первым шагом в развитии бизнеса. Мы первыми начали выдавать 100% займов онлайн, и за счет этого преимущества мы начали развиваться и наращивать объемы бизнеса.

Искать новое применение растущей технологической и клиентской экспертизе — логичный шаг. Так у Moneyman появилась линейка кредитных и страховых продуктов. На данный момент «займы до зарплаты» — то, с чего мы начинали,— это меньше трети бизнеса.

— Другие бизнесы также выросли из микрофинансовой экспертизы?

— Да, в этом плане наша группа развивается эволюционно. Сначала мы научились работать с кредитным портфелем. В 2017 году мы запустили бизнес по управлению просроченной задолженностью. До этого считалось, что судопроизводство по беззалоговым портфелям с низким средним чеком неэффективно, а мы благодаря технологической экспертизе доказали обратное. Так появился ID Collect.

Сперва инвестировали в основном в портфели МФО, потом начали покупать беззалоговые банковские портфели, далее начали работать с залоговыми портфелями автокредитов, позже — с залогами жилой и коммерческой недвижимости. Следующим шагом для нас стал рынок корпоративных долгов, который тоже делится на несколько ниш. Пару лет назад мы начали участвовать в различных процедурах банкротства и покупать активы на этой стадии, в том числе жилую и коммерческую недвижимость.

Таким образом, за восемь лет развития бизнес ID Collect превратился из монопродуктового направления в дифференцированную компанию с широкой линейкой инвестиционных стратегий, каждая из которых имеет свои точки роста.

— Однако вы долго не шли в банковский бизнес. Почему в результате выбрали и это направление?

— У нас была экспертиза в сфере привлечения клиентов, кредитования, работы с кредитным портфелем и в целом в управлении кредитными и финансовыми рисками. Поэтому для дальнейшего расширения продуктовой линейки приобретение банка было логичным шагом. В 2022 году мы купили банк и начали его развивать под брендом «Свой банк».

И в данном случае мы начали с того, что стали кредитовать другие финансовые компании — лизинговые, микрофинансовые, коллекторские. К моменту запуска такого рода корпоративного кредитования у нас уже была очень сильная экспертиза в оценке кредитоспособности таких компаний, и мы смогли быстро увеличить долю в этой нише. Далее мы начали поэтапно расширять линейку корпоративного кредитования, и в результате за последние два года работы активы банка выросли почти в семь раз. Уже в этом году в «Своем банке» будет запущен ряд платежных, транзакционных продуктов.

— Рассматриваете ли вы выход в новые сегменты — ипотеку, автокредитование?

— Если говорить непосредственно об ипотеке, то здесь скорее нет, чем да. На данный момент неочевидно, что мы можем здесь предложить клиенту, чего нет у крупных состоявшихся игроков. В другие продукты в долгосрочной перспективе, конечно, понемногу будем заходить. Банк — это проект вдолгую, не на год и не на пять лет. Пока мы небольшие, активов около 14 млрд руб., но два года назад эта цифра была в пять раз меньше. Мы должны пройти через несколько этапов развития — развиваться слишком быстро рискованно.

— У вас еще есть IT-компания IDF Lab и инвесткомпания «Свой Капитал»…

— В группе уже несколько миллионов клиентов. Это огромные денежные потоки и массивы данных, основываясь на которых мы формируем стратегию на много лет вперед. Созданная нами IT-компания, где сейчас работает больше 130 человек,— один из крупнейших резидентов «Сколково». Мы делаем IT-разработки, которые в дальнейшем используем для развития наших существующих компаний и для запуска новых инициатив.

— На чем специализируется «Свой капитал»?

— По сути, это фонд альтернативных инвестиций, в рамках которого мы приглашаем внешних инвесторов соинвестировать в различные проекты. И здесь тоже мы начинаем с уже хорошо изученных нами сфер, таких как просроченная задолженность физических и юридических лиц, а также так называемые специальные ситуации в недвижимости.

— Планируете заходить в другие сегменты финансового рынка, как некоторые коллеги по цеху,— например, страхование?

— Наша задача построить финтех-группу с широко дифференцированной линейкой продуктов и бизнесов. И страховой рынок нам тоже интересен. Мы уже продаем различные страховые продукты, но пока как брокер. Возможно, в какой-то момент будет иметь смысл выделить страхование в отдельное бизнес-направление.

— Многие ваши конкуренты работают в нишах, где вас пока нет, например кредитование под залог автомобилей. Планируете туда заходить?

— Да, мы активно смотрим на запуск новых продуктов, в том числе на залоговое кредитование. Тут важно понимать, что несколько лет назад доходность на капитал у Moneyman и ID Collect была около 80%,— сложно было придумать более интересные сегменты для инвестирования, и основную часть капитала мы вкладывали в них. Сейчас ужесточается регулирование и растет конкуренция. И, хотя доходность бизнеса из-за этого снижается, в целом, я считаю, это хорошо. В том числе это подстегивает нас смотреть на смежные сегменты, в том числе и на кредитование под залог авто. Вряд ли это будет новая компания — у нас есть МФО, МКК и банк, этих трех балансов достаточно, чтобы «приземлить» на них автокредитование.

— Вы для себя рассматриваете возможность выхода на публичный рынок акций?

— Многие компании рассматривают IPO как точку роста, и мы не исключение.

— Насколько конкретно?

— У нас нет задачи во что бы то ни стало сделать IPO, это не самоцель. У нас достаточно капитала, чтобы запускать новые продукты и реализовывать нашу стратегию. Даже в условиях ужесточения регулирования и жесткой конкуренции у нас доходность на собственный капитал превышает 50%. Нехватки капитала, которая могла бы вынудить нас выйти на первичное размещение, у нас нет. Потому мы и пропустили прошлое «окно», когда некоторые игроки из нашего сегмента вышли на IPO и, честно говоря, их бумаги оценили не очень хорошо.

И речь идет не о том, когда мы будем готовы, а когда сформируется благоприятная рыночная конъюнктура для выгодной для нас сделки. По моим прогнозам, следующее окно возможностей для потенциального размещения — это примерно вторая половина 2026 года. По прогнозам многих аналитиков, к этому времени ключевая ставка может опуститься ниже 12%, и это положительно отразится на оценках компаний и перспективах IPO.

— МФК CarMoney достаточно хорошо развивалась, но в какой-то момент решили привлечь в качестве стратегического инвестора ПСБ. Рассматриваете такой сценарий?

— Нам пока интересно самим поработать. У нас достаточно своих идей и капитала, чтобы их реализовать. Когда реализуем, можно вернуться к этому вопросу.

Интервью взяла Ксения Дементьева