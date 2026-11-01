Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 во Флориде
Глава европейской дипломатии Кая Каллас возмутилась решением пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Об этом она сказала в интервью Bloomberg Television.
По словам госпожи Каллас, приглашение Владимира Путина на саммит «вызывает целый ряд вопросов». Кроме того, глава евродипломатии раскритиковала выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на совете министров иностранных дел G20 в Атланте. «Лавров совершенно не был конструктивен»,— заявила Кая Каллас.
Слова госпожи Каллас прокомментировала представитель МИДа России Мария Захарова. Она назвала главу евродипломатии «пугалом в ЕСовском прекрасном саду» и заявила, что такие заявления «бесцельно и глупо» наводят страх на членов союза. «По "Двадцатке" у нее совета никто не спрашивал, мнение ее никому не интересно»,— сказала госпожа Захарова в интервью «Комсомольской правде».
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. Российская сторона пока не приняла решение об участии Владимира Путина. Дональд Трамп сказал, что собирается пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского.