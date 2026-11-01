Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 во Флориде

По словам госпожи Каллас, приглашение Владимира Путина на саммит «вызывает целый ряд вопросов». Кроме того, глава евродипломатии раскритиковала выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на совете министров иностранных дел G20 в Атланте. «Лавров совершенно не был конструктивен»,— заявила Кая Каллас.