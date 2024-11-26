«Особое внимание — оспариванию сомнительных сделок»

Еще несколько лет назад Агентству по страхованию вкладов (АСВ) приходилось занимать средства у Банка России для выплат вкладчикам лопнувших банков. Сейчас профильный фонд АСВ профицитен, что позволяет поэтапно увеличивать страховое покрытие по отдельным категориям вкладов и счетов. В частности, будет увеличиваться страховое покрытие счетов эскроу, что особенно актуально в условиях роста стоимости жилья. В планах также распространить подобную практику на средства граждан на страховом рынке и электронные кошельки. О том, сколько средств потребуется для реализации этих инициатив, насколько успешно идет процесс ликвидации лишившихся лицензии банков и с какими сложностями сталкивается агентство, рассказал в интервью “Ъ” гендиректор АСВ Андрей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Мельников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— АСВ уже давно погасило долг перед ЦБ. Каков профицит Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) на сегодня?

— АСВ досрочно погасило кредит Банка России в декабре 2022 года. С тех пор ФОСВ существенно вырос. На начало ноября он составил 585 млрд руб. К концу этого года он увеличится до 670–680 млрд руб.

В этой сумме 85% составляют взносы банков, 7% — прибыль от инвестирования средств фонда и 8% — возврат средств от ликвидационных процедур.

— Ранее анонсировались планы по увеличению страхового покрытия для отдельных категорий счетов. Какое влияние такое повышение окажет на ФОСВ?

— У нас с Банком России согласованный план действий — увеличение страховки по долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам: до 2 млн руб. по вкладам от трех лет и по сберегательным сертификатам сроком на один-три года.

Еще более высокий уровень защиты — в 2,8 млн руб.— предусмотрен по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от трех лет.

Потенциальная нагрузка на ФОСВ от этих изменений оценивается как незначительная — с учетом перетока средств на долгосрочные вклады страховая ответственность может увеличиться на 0,6%.

Кроме того, в связи с ростом стоимости жилья Банк России анонсировал увеличение максимального размера страхового возмещения по счетам эскроу — с 10 млн до 30 млн руб. Мы согласны с такой необходимостью. По нашим расчетам, это также незначительно увеличит страховую ответственность агентства.

В результате всех озвученных изменений страховая ответственность АСВ оценочно вырастет на 1,3 трлн руб., или на 3,7%.

— С 21 сентября 2024 года страховое возмещение по вкладам выплачивается без учета встречных требований. Что дает это изменение?

— Напомню, что с принятием закона о страховании вкладов в 2003 году применялся принцип, согласно которому при расчете страхового возмещения остаток по кредиту вычитался из суммы вклада. Полную страховую сумму вкладчик мог получить только после погашения обязательств перед ликвидируемым банком. Но тогда рынок розничного кредитования был представлен в основном потребительскими кредитами с коротким сроком возврата. Такой принцип стимулировал заемщиков возвращать задолженность и, как результат, ускорял расчеты с кредиторами.

Однако за 20 лет структура розничного кредитования существенно изменилась: сегодня 59% рынка — это ипотека и автокредиты, с более значительными суммами и сроками возврата. Вкладчики начали воспринимать учет встречных требований как несправедливое удержание части страховки.

Анализ страховых случаев, наступивших в 2024 году, показал, что у ликвидируемых банков есть встречные требования только к 5,3% вкладчиков. Для подавляющего большинства из них, почти 90%, сумма требований банка превышает остатки по вкладам.

Новые правила действуют для расчета страхового возмещения как по вкладам физлиц, так и индивидуальных предпринимателей. Для остальных категорий вкладчиков останется прежняя схема расчета.

Кроме того, нововведение позволяет нам сократить подготовку реестра вкладчиков на один день, а значит, и выплата страховки будет начинаться на день раньше.

— Каковы ваши прогнозы по притоку вкладов в банковскую систему в этом году?

— Темпы роста вкладов в 2023 и 2024 годах самые высокие с 2010 года. По итогам августа этого года объем вкладов физических лиц, без ИП, превысил 50 трлн руб. Этому способствовали рост доходов населения, социальные и бюджетные выплаты государства и, безусловно, существенный рост доходности по вкладам.

По нашим оценкам, прирост средств населения по итогам 2024 года составит около 25%, увеличившись на 11 трлн руб., до 56 трлн руб.

А общий рост подлежащих страхованию вкладов, включая средства ИП, юрлиц и счета эскроу, достигнет 27%, увеличившись на 16 трлн руб., до 76 трлн руб.

— Какие еще новшества можно ждать в сфере защиты сбережений?

— Опыт работы системы страхования вкладов планируется перенести на страховой рынок. В Госдуме обсуждают законопроект о создании системы гарантирования прав страхователей и выгодоприобретателей по договорам добровольного страхования жизни. Он предусматривает для страхового рынка гарантии по аналогии с защитой банковских депозитов. Максимальная сумма гарантийных выплат в общем случае составит 2,8 млн руб.

Планируется также ввести в обращение договоры жилищных сбережений. Это целевой вклад, средства с которого можно будет направить только на первоначальный взнос для приобретения жилья и на погашение ипотеки. Лимит страховки по таким вкладам — 10 млн руб. Ожидается, что ставки по нему могут быть выше, чем по «обычным» депозитам.

После отзыва лицензии у Киви-банка подготовлено предложение застраховать средства на электронных кошельках. Речь о клиентах банков, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть достоверно установлен получатель страховки.

— Сколько банков сейчас проходит процедуру ликвидации у АСВ?

— В настоящее время АСВ управляет ликвидационными процедурами в 302 банках и в одном банке осуществляет функции временной администрации. У них 525,7 тыс. кредиторов с суммой установленных требований 3,17 трлн руб., в том числе сумма требований агентства — 1,87 трлн руб. Почти в 90% случаев ликвидационные процедуры находятся на финальной стадии. Там либо полностью завершена работа с реальными активами, либо остались единичные объекты, часто в спорах или под арестами. Текущую рыночную стоимость оставшихся активов ликвидируемых банков мы оцениваем в 30 млрд руб.

Мы перешли к заключительному этапу — фиксации ущерба, нанесенного кредиторам, завершению работ по привлечению к субсидиарной ответственности и убыткам, заявлению гражданских исков в рамках уголовных дел. Все это позволяет определить объем ответственности контролировавших должника лиц (КДЛ) и начать взыскивать с них ущерб, причиненный ликвидируемой финансовой организации (ЛФО).

— Средний процент удовлетворения требований кредиторов банков, в которых ликвидационные процедуры завершены, составил 50%. Как удалось добиться такого результата, можно ли рассчитывать на дальнейший рост этого показателя?

— Для того чтобы повысить уровень удовлетворения требований кредиторов, АСВ постоянно совершенствует свою работу. Агентство провело существенные внутренние преобразования. Мы сократили расходы по многим направлениям, повысили эффективность реализации имущества, усилили работу по привлечению КДЛ к уголовной и гражданско-правовой ответственности, внедрили новые подходы к поиску и обращению взыскания на имущество ЛФО и их бенефициаров, начали активнее использовать механизм предоставления отступного для погашения требований кредиторов и многое другое.

Особое внимание АСВ уделяет оспариванию сомнительных сделок. Всего за время работы АСВ суды удовлетворили более 7 тыс. заявлений агентства об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций. В результате такой работы в конкурсную массу ЛФО поступило более 60 млрд руб.

Агентство стало чаще применять механизм погашения долгов ЛФО за счет отступного. Активнее всего отступное берет само АСВ как крупнейший кредитор. Как правило, это права требования к бывшим собственникам и бенефициарам ЛФО. За счет этого агентство может быстрее завершать ликвидацию банка и уже самостоятельно вести преследование КДЛ и розыск активов тех, кто нанес ущерб кредиторам.

Принцип неотвратимости наказания, которого мы придерживаемся, дает свои плоды: бывшие собственники банков проявляют больше заинтересованности в добровольном урегулировании задолженности перед кредиторами.

За весь период деятельности агентства исполнены обязательства 28 банков за счет денежных средств, предоставленных третьими лицами. Из них 14 — за последние три года. Средства получили свыше 5,5 тыс. кредиторов на общую сумму 25,3 млрд руб.

Всего на выплаты кредиторам банков направлено более 800 млрд руб., требования на сумму 80 млрд руб. удовлетворены путем предоставления отступного.

Однако в ближайшей перспективе не приходится рассчитывать на увеличение среднего процента удовлетворения требований кредиторов. Под управлением агентства находятся крупные кредитные организации с большим объемом требований и плохим качеством активов, что повлечет объективное снижение значения этого показателя.

— Можете привести примеры урегулирования задолженности бывшими собственниками банков?

— Бывшие собственники, которые прибегают к механизму добровольного урегулирования задолженности, делятся на два типа. Первые решили рассчитаться с кредиторами под угрозой судебного и уголовного преследования. Их, увы, большинство. Вторые погашают долги банков, потому что считают это своей обязанностью и долгом чести перед кредиторами.

Так, например, бывший предправления нижегородского банка «Ассоциация» Михаил Гапонов, использовав публичную оферту, выкупил права требования у кредиторов по номиналу на 2,3 млрд руб.

Примерно по той же схеме действовал экс-председатель правления саранского КС-банка Владимир Грибанов. Он сразу заявил, что рассчитается по всем обязательствам своей финансовой организации. Сначала он выкупил у кредиторов права требования к банку на сумму около 170 млн руб. А затем перечислил на счет банка еще более 563 млн руб., благодаря чему в августе 2024 года агентство полностью рассчиталось с кредиторами КС-банка.

— С марта этого года вкладчики могут получать страховое возмещение, не выходя из дома. Насколько востребован сервис, какие показатели скорости, суммы произведенных выплат и пр.?

— Сервис показывает очень хорошие результаты. Он простой, быстрый и пользуется спросом. На заполнение заявления у вкладчика уходит всего 5–10 минут, через 15 минут он уже получает возмещение на счет или карту «Мир».

За март—ноябрь 2024 года более 5 тыс. вкладчиков оформили заявление на выплату страховки онлайн. Они получили 1,7 млрд руб. В основном это клиенты Киви-банка, Автоградбанка и Банка корпоративного финансирования (банк БКФ). У последнего лицензия была отозвана 15 ноября 2024 года. По данным на 25 ноября 2024 года, вкладчикам банка БКФ было выплачено 781,9 млн руб., или 31% размера страховой ответственности АСВ по этой кредитной организации.

В наших планах — по аналогии со страховкой сделать дистанционной выплату гарантийного возмещения участникам негосударственных пенсионных фондов.

— Самым нашумевшим отзывом лицензии за последние годы стал Киви-банк. Как идет процесс ликвидации? Сколько выплачено вкладчикам, кредиторам?

— На сегодня вкладчики Киви-банка обратились в АСВ за выплатой 4,5 млрд руб., что составляет 97% объема страховой ответственности. Возмещение полностью получили более 11,8 тыс. физических и юридических лиц.

Активно идут расчеты с кредиторами Киви-банка. Им уже направлено 35,15 млрд руб. Это составляет 96% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Среди них и владельцы QIWI-кошельков. В феврале 2025 года задолженность будет погашена на 100%.

В связи с тем, что последние оказались самой массовой категорией кредиторов, мы постарались максимально упростить им процедуру возврата средств. Подать требование можно через личный кабинет платежного сервиса QIWI-кошелек и там же увидеть статус рассмотрения требования. Услугой воспользовались 63 тыс. клиентов Киви-банка.

— В конце сентября 2024 года АСВ направило в суд отказ от кассационной жалобы на судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших агентству в аресте акций компании АО «Киви», контролирующей Киви-банк. Почему?

— Исковое заявление об оспаривании сделок, совершенных с акциями АО «Киви», было направлено на сохранение активов бенефициара банка, необходимых для обращения взыскания, если в деятельности банка обнаружились бы сомнительные сделки. Это стандартная процедура агентства как ликвидатора.

АСВ провело анализ деятельности Киви-банка за последние несколько лет. Сомнительные сделки не были обнаружены, поэтому необходимость в иске отпала.

— Когда может завершиться ликвидация Киви-банка? Как за последние годы сократились сроки ликвидационных процедур?

— Ожидается, что ликвидация Киви-банка завершится к лету 2025 года — после проведения камеральной проверки налоговым органом, выставления налоговых требований и их оплаты. Агентство планирует до конца февраля 2025 года завершить расчеты с кредиторами банка и приступить к передаче оставшегося имущества его акционерам.

Некоторая задержка с окончанием расчетов связана с тем, что ряд кредиторов-юрлиц еще не предоставили по запросу АСВ документы об их конечных бенефициарах и контролирующих лицах. Если кто-то из кредиторов зарегистрирован в недружественных странах, то агентство, как ликвидатор, обязано переводить причитающиеся им суммы на счета типа «С».

По предварительным оценкам, акционеры Киви-банка могут получить около 38 млрд руб. Основной акционер — АО «Киви», принадлежащее гонконгской компании.

— АСВ — ликвидатор не только банков, но и страховщиков и негосударственных пенсионных фондов. Как обстоят дела в этом направлении?

— На сегодня агентство выполняет полномочия конкурсного управляющего в 28 НПФ и 31 страховой компании. Ликвидационные процедуры завершены в 10 НПФ и 6 страховых организациях.

Средний процент удовлетворения требований кредиторов НПФ, в которых ликвидационные процедуры завершены,— 60,2%, страховых организаций — 27,2%.

Основная сложность тут плохие активы. Дело в том, что структура активов НПФ и страховых компаний отличается от структуры банковских активов. У страховых организаций, как правило, большой объем дебиторской задолженности, что связано с профильной деятельностью. Обычно такая задолженность не имеет обеспечения, и ее крайне трудно взыскивать в судебном порядке. В НПФ активы преимущественно представлены ценными бумагами, реальная стоимость которых зачастую значительно ниже балансовой.

На сегодня АСВ реализовало основную часть ликвидных активов в НПФ и страховых организациях и сконцентрировано на работе по привлечению КДЛ к ответственности. Недобросовестные собственники и менеджмент, выводя активы из ЛФО, особое внимание уделяли сокрытию своих действий и имущества. Часто активы находятся в разных странах, переоформлены на посторонних лиц. Сами бенефициары нередко живут за пределами России и формально ничего здесь не имеют.

Поиск и взыскание таких активов — долгий, сложный и дорогостоящий процесс, который требует оплаты услуг иностранных специалистов и сопровождается высокими судебными расходами. Тем не менее АСВ постоянно работает в этом направлении. Так, недавно в рамках возбужденного уголовного дела задержали бывших руководителей и бенефициаров шести НПФ. Им предъявлено обвинение в хищении имущества группы фондов на сумму более 8,5 млрд руб.

От действий этих КДЛ пострадали более 500 тыс. участников фондов. На активы обвиняемых наложены аресты. У нас есть полная уверенность, что нанесенный ущерб будет погашен.

— Есть успехи с взысканиями за рубежом? Еще привлекаете инвесторов?

— АСВ продолжает отбор компаний-партнеров, которые специализируются на поиске и обращении взыскания на активы КДЛ.

В январе—августе 2024 года в агентство поступило семь заявок от потенциальных «охотников за головами», из которых по пяти принято решение о заключении договоров.

Сейчас АСВ предлагает принять участие в процессе возврата активов лиц, контролировавших 252 организации. Общая сумма требований к их бывшим руководителям и бенефициарам превышает 1,4 трлн руб.

Всего на условиях так называемого судебного финансирования одобрены заявки 17 компаний — для работы c КДЛ 41 финансовой организации, в которых совокупный размер требований к КДЛ составляет 971,5 млрд руб. В рамках судебного финансирования компании-партнеры берут на себя все финансовые издержки привлечения контролирующих лиц к ответственности, поиску и обращению взыскания на их активы, получая вознаграждение в виде процента от фактических поступлений в конкурсную массу по итогам своей работы.

— Как давно агентство использует этот механизм?

— С 2020 года. За это время в конкурсную массу финансовых организаций в результате взыскания зарубежных активов поступило 6,2 млрд руб., в том числе 4,4 млрд руб.— в этом году. Мы сопровождаем суды и работаем с замороженными активами экс-банкиров на территории десяти государств. Сумма заблокированных в нашу пользу активов оценивается в $160 млн.

В конце октября было очередное решение в пользу кредиторов ЛФО — Швейцарский суд открыл процедуру банкротства экс-руководителя Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. А за несколько дней до этого суд наложил арест на недвижимость Бажанова и его супруги, экс-председателя совета директоров того же банка Татьяны Бажановой, во французском Антибе.

— Банкротство КДЛ — кого, на какие суммы, почему банкротит АСВ?

— Наиболее эффективный путь исполнения судебных актов о привлечении бывших бенефициаров и руководителей ЛФО к субсидиарной ответственности или к ответственности в виде взыскания убытков — это инициирование дел о банкротстве. В рамках таких дел возможно запросить у органов власти и частных организаций полные сведения об имуществе не только должника, но и близких родственников, а также контрагентов.

Кроме того, банкротство позволяет оспорить сделки КДЛ по выводу имущества, а затем, после возвращения, обратить на него взыскание.

На начало октября 2024 года агентство как конкурсный управляющий (ликвидатор) финансовыми организациями и балансодержатель требований к КДЛ сопровождает 670 процедур банкротства, около 500 из них инициировано агентством. По этим делам требования АСВ составляют 2,6 трлн руб. Еще около 2 тыс. личных банкротств — на очереди.

Интервью взяла Ксения Дементьева

Мельников Андрей Геннадьевич Личное дело Родился 3 сентября 1969 года. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 1992 году по специальности экономист-математик. Работал в группе экспертов президента РФ, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Госдумы, в Минэкономики. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения. В 1998 году вошел в группу, которая занималась созданием Агентства по реструктуризации кредитных организаций. С момента создания государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в 2004 году и по 2016 год работал в должности заместителя ее гендиректора. С 2016 по 2017 год занимал пост министра экономического развития Республики Крым. Затем был вице-президентом Ассоциации банков России (АБР). В июле 2019 года вернулся в АСВ в должности первого заместителя гендиректора. С 26 января 2022 года назначен гендиректором агентства.