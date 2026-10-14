«Мы не хотим увеличивать бизнес только за счет переманивания клиентов»

Прорабатывается еще несколько новаций, довольно важных, но чуть более сложных. Например, страховые компании в рамках действующего законодательства при желании клиента обязаны обеспечить ремонт автомобиля. В общем, нормальная и правильная, с точки зрения добросовестного, порядочного клиента, норма. Она перестает быть таковой, когда ею начинают пользоваться профессиональные мошенники, специально покупающие и страхующие машины, которые в принципе нельзя отремонтировать. Это старые автомобили, к которым уже не выпускаются новые запчасти, и мы вынуждены отказать в ремонте, предложив выплату деньгами. После чего эти товарищи отсуживают у нас максимально возможные деньги, бьют машину еще раз и так далее. Конечно, мы хотели бы — и обсуждаем это с профессиональным сообществом, регуляторами и законодателями — выделить этот класс машин, ремонт которых новыми запчастями в принципе невозможен, и убрать по ним обязанность именно ремонта (оставив, безусловно, выплату возмещения деньгами). Потому что в итоге за это платит добропорядочный клиент.