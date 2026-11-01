Главбух обсчиталась на четыре года

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений приговор Наталье Андреевой, бывшему главному бухгалтеру ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» (ЦВТ). Она признана виновной в присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере, судебный акт опубликован в базе «Правосудие». В уголовном деле речь идет о регулярных хищениях из кассы предприятия — с июля 2020 года в течение трех лет. В июле 2023 года служба безопасности холдинга «Абрау-Дюрсо» заметила признаки мошенничества при движении денежных средств в ЦВТ, в компании прошла проверка, выявившая крупную недостачу.