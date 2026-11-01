Главбух обсчиталась на четыре года
Утвержден приговор бывшей сотруднице центра «Абрау-Дюрсо»
Бывший главный бухгалтер ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» Наталья Андреева не смогла оспорить в кассации приговор, по которому она осуждена на четыре года колонии за хищение у предприятия 65,1 млн руб. Суд установил, что в течение трех лет она регулярно получала в кассе и присваивала крупные суммы. Обманывать аудиторов главбуху удавалось благодаря махинациям с программой «1С».
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений приговор Наталье Андреевой, бывшему главному бухгалтеру ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» (ЦВТ). Она признана виновной в присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере, судебный акт опубликован в базе «Правосудие». В уголовном деле речь идет о регулярных хищениях из кассы предприятия — с июля 2020 года в течение трех лет. В июле 2023 года служба безопасности холдинга «Абрау-Дюрсо» заметила признаки мошенничества при движении денежных средств в ЦВТ, в компании прошла проверка, выявившая крупную недостачу.
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» входит в холдинг «Абрау-Дюрсо», основной вид деятельности — организация работы гостиниц, выручка в 2025 году — 1,2 млрд руб., прибыль — 27 млн руб. Туристический кластер «Абрау-Дюрсо» позиционирует себя в качестве лидера отечественного эногастрономического туризма, включает базы отдыха, кемпинги, музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» с подземным хранилищем вин и другие объекты.
По заявлению руководства ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что главный бухгалтер предприятия Наталья Андреева в течение трех лет регулярно выписывала на свое имя расходно-кассовые ордера с назначением «под отчет» и получала в кассе наличные.
Суммы варьировались от 350 тыс. до 3,5 млн руб.
Затем формулировка «под отчет» в электронных документах менялась на «внутреннее перемещение денежных средств», операция выглядела как получение денег подразделениями «СПА-центр», «Парковка» и др. Поскольку подразделения ЦВТ имеют большие обороты, главбуху Андреевой за счет махинаций с программой «1С» длительное время удавались хищения.
Экспертиза установила, что на расходно-кассовых ордерах стоит подпись Натальи Андреевой, а изменения в бухгалтерскую программу вносились под ее логином. Однако сама бухгалтер отрицала причастность к оформлению этих документов. По словам Андреевой, в рабочем кабинете хранилось ее факсимиле, которым якобы мог воспользоваться неизвестный злоумышленник.
Она также сообщила, что якобы на экране ее рабочего компьютера появлялась «мышка», это означало, что кто-то имел возможность вместе с ней дистанционно войти в бухгалтерскую программу.
В марте этого года Приморский райсуд Новороссийска приговорил Андрееву к четырем годам колонии и освободил ее от отбытия наказания по состоянию здоровья. В июле краевой суд исключил это указание из приговора, согласившись с доводами прокуратуры, что наличие у подсудимой тяжелых заболеваний не подтверждено медицинскими документами. Наталья Андреева была взята под стражу.
В кассационной жалобе подсудимая просила отменить обвинительный приговор и вернуть дело в прокуратуру, она настаивала, что доказательств ее вины у следствия нет. Однако кассационный суд подтвердил, что выводы о виновности Натальи Андреевой являются верными, основания для отмены приговора отсутствуют.