Приватизация в России и ее апогей — залоговые аукционы — в российском обществе считаются главным грехом нового экономического уклада. И власти, и народ, и даже крупный бизнес — все признают: приватизация и залоговые аукционы были несправедливыми.

Залоговые аукционы, подготовка к которым начата правительством России весной 1995 года — если не главное, то самое яркое и до сих пор наиболее обсуждаемое событие в становлении нового экономического устройства страны. Но символическое значение передачи в собственность нескольких процентов национального благосостояния, создавшего в России группу крупнейших собственников, уже давно заслонило собой содержательную сторону залоговых аукционов. «Ъ» предлагает вспомнить фактические подробности процесса, который успел обрасти беспрецедентного масштаба мифологией — спецпроект «Ъ» рассказывает, кто, что, кому, когда, по какой цене и в какой обстановке передавал в залог в 1995 году.

О чем 30 лет назад писал " Ъ"

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