Спецпроект

30 лет залоговым
аукционам

Залоговые аукционы, подготовка к которым начата правительством России весной 1995 года — если не главное, то самое яркое и до сих пор наиболее обсуждаемое событие в становлении нового экономического устройства страны. Но символическое значение передачи в собственность нескольких процентов национального благосостояния, создавшего в России группу крупнейших собственников, уже давно заслонило собой содержательную сторону залоговых аукционов. «Ъ» предлагает вспомнить фактические подробности процесса, который успел обрасти беспрецедентного масштаба мифологией — спецпроект «Ъ» рассказывает, кто, что, кому, когда, по какой цене и в какой обстановке передавал в залог в 1995 году.

Плакат с Ельциным
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Сегодня
21 апреля 2025

Раздача залогов, газет, пароходов

Залоговые аукционы три десятилетия спустя

Приватизация в России и ее апогей — залоговые аукционы — в российском обществе считаются главным грехом нового экономического уклада. И власти, и народ, и даже крупный бизнес — все признают: приватизация и залоговые аукционы были несправедливыми.

Читать далее

Хронология залоговых аукционов

Пятница, 17 ноября 1995

«Норникель», Челябинский меткомбинат («Мечел»), Северо-Западное пароходство

Читать далее

Четверг, 7 декабря 1995

«Сиданко», НЛМК, ЛУКОЙЛ, Северное морское пароходство

Читать далее

Пятница, 8 декабря 1995

ЮКОС

На фото — Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом)

Читать далее

Понедельник, 11 декабря 1995

«Новошип»

Читать далее

Четверг, 28 декабря 1995

«Сибнефть», «Нафта-Москва»

Читать далее

Пятница, 3 ноября 1995

«Сургутнефтегаз»

Читать далее