Спецпроект
Залоговые аукционы, подготовка к которым начата правительством России весной 1995 года — если не главное, то самое яркое и до сих пор наиболее обсуждаемое событие в становлении нового экономического устройства страны. Но символическое значение передачи в собственность нескольких процентов национального благосостояния, создавшего в России группу крупнейших собственников, уже давно заслонило собой содержательную сторону залоговых аукционов. «Ъ» предлагает вспомнить фактические подробности процесса, который успел обрасти беспрецедентного масштаба мифологией — спецпроект «Ъ» рассказывает, кто, что, кому, когда, по какой цене и в какой обстановке передавал в залог в 1995 году.
Приватизация в России и ее апогей — залоговые аукционы — в российском обществе считаются главным грехом нового экономического уклада. И власти, и народ, и даже крупный бизнес — все признают: приватизация и залоговые аукционы были несправедливыми.
Пятница, 17 ноября 1995
Четверг, 7 декабря 1995
Пятница, 8 декабря 1995
На фото — Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом)
Понедельник, 11 декабря 1995
Четверг, 28 декабря 1995
Пятница, 3 ноября 1995
13 апреля 1995
Одним из наиболее заметных явлений во внешнеторговой практике прошедшей недели стало увеличение активности импортеров прохладительных напитков и одежды летнего ассортимента. Оно и понятно — лето не за горами. Внешнеторговый баланс минувшей недели выглядел следующим образом: доля экспорта в объеме внешней торговли России составила 74,3%, а импорта — 25,7%. Средняя стоимость экспортных контрактов находилась на уровне $192 тыс., импортных — $89 тыс.
13 апреля 1995
К сожалению, Россия в новых немецких инвестиционных планах призвана играть лишь эпизодическую роль, хотя обе стороны понимают стратегическое значение своих внешнеторговых отношений. Тем более что, по полученным на прошедшей неделе экономическим отделом посольства Германии в России статистическим данным, общий российско-немецкий внешнеторговый оборот в 1994 году был весьма изрядным — он превысил DM40 млрд.
13 апреля 1995
15 апреля состоится общее собрание акционеров одного из крупнейших в России автомобильных заводов АО "ГАЗ". Его сегодняшнее экономическое положение позволяет ГАЗу считаться одним из самых благополучных производителей автомобилей в России, хотя всего лишь год назад он был на пороге кризиса.
12 апреля 1995
Находящаяся в Лондоне на ежегодном собрании ЕБРР Татьяна Парамонова, и. о. председателя ЦБ России, заявила, что вопрос о передаче консорциуму российских банков части принадлежащих государству акций ведущих предприятий будет решен в конце месяца
11 апреля 1995
Продолжается спор вокруг приватизации "Уралмаша". Как уже сообщал Ъ, прокуратуре Свердловской области не понравилось, что при составлении плана приватизации "Уралмаша" в баланс завода было включено структурное подразделение "Спецтехника", на акционирование которого требуется особое разрешение правительства России. Теперь прокуратура добивается через арбитражный суд признания недействительным этого плана. Дата судебного заседания уже назначена
11 апреля 1995
Согласно данным, опубликованным в последнем номере "Вестника Банка России", число лишенных лицензии банков увеличивается быстрыми темпами. Так, если за весь 1994 год были отозваны лицензии у 65 банков, то за неполные три месяца текущего года — у 41. На рассмотрении находится еще около 100 ходатайств об отзыве банковских лицензий
11 апреля 1995
Все крупнейшие российские банки готовы кредитовать правительство. Нестандартная идея — нестандартные схемы
8 апреля 1995
В четверг вечером в московском Президент-отеле закончилось учредительное собрание ассоциации Российская торговая гильдия. Собрание было на редкость представительным и, несмотря на то, что большинство учредителей являются конкурентами, прошло весьма конструктивно
8 апреля 1995
Руководитель департамента ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РФ Белла Златкис провела вчера пресс-конференцию, посвященную развитию рынка государственных долговых обязательств. На ней, в частности, было заявлено о том, что Министерство финансов намерено уже в этом году выпустить три новых вида государственных долговых обязательств: "золотые" сертификаты, облигации федерального займа и аналог валютных облигаций ВЭБа с меньшим номиналом. Примечательно, что срок обращения всех этих бумаг будет больше 1 года
8 апреля 1995
Вчера агентство "Прайм" сообщило об очередном циркулярном письме Центробанка, касающемся коммерческих банков, систематически нарушающих банковское законодательство, нормативные акты Банка России и имеющих неудовлетворительное финансовое положение
7 апреля 1995
На состоявшееся вечером в среду заседание Московского финансового клуба были приглашены руководитель департамента ценных бумаг Министерства финансов Белла Златкис и заместитель председателя Комитета по бюджету, налогами и финансам Госдумы Александр Починок. Обсуждался проект закона "О ценных бумагах", находящийся сейчас в Думе
7 апреля 1995
Отсутствие Земельного кодекса, проект которого постоянно тонет в межфракционных разногласиях в Государственной думе, не позволяет в полной мере реализовать гарантированное в Конституции право частной собственности на землю и, что не менее важно, создать единую концепцию земельного законодательства во всех субъектах федерации
7 апреля 1995
Вчера в Москве прошел организованный Ассоциацией промышленно-строительных банков «Россия», посвященный проблеме участия коммерческих банков в программах жилищного строительства