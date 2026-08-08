Главные новости 3 – 7 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
ФНС банкротит уникальный саратовский НИИ при заводе Орджоникидзе.
Площадь тушения полигона АО «Ситиматик» в Энгельсе уменьшилась на 50%, сообщил 8 августа глава района Максим Леонов. Ранее Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за ухудшения качества воздуха в результате пожара.
В Хвалынске до конца 2026 года откроют новое здание центральной больницы.
Кассация не дала СПГЭС право на три подстанции в Саратове.
В Саратове завершают второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ.
Саратовский «Контакт» проиграл суд «Аскону» из-за долга за контрафактное ПО.
«Агротэк» вложит 500 млн в дилерский центр сельхозтехники в Саратовской области.
Апелляция отказала Саратовской таможне в споре о репатриации рублевой выручки.
В саратовском управлении ФССП сменится руководитель.
В школах Ленинского района Саратова ликвидируют двухсменное обучение в этом году.
Мэрия Саратова проиграла спор о сносе торговых павильонов на 50 лет Октября.
Стало известно, когда «Ласточка» свяжет Саратов и Самару.
Сергей Егоров возглавил Вольский район Саратовской области.
Трудоустройством бойцов СВО в Саратовской области будет заниматься новый центр.
Волгоградская область
«Концессии водоснабжения» заплатят 30,5 млн за разлив канализации в Волгограде.
В Волгограде распродают ПВЗ Wildberries после атак на крупные склады.
Кассация вернула дело о троллейбусах в Волгограде на новое рассмотрение.
В мэрии Волгограда уволили обвиняемую во взяточничестве Анну Елисееву.
В Волгограде выпустился первый поток «Сталинградского призыва».
ВС РФ не стал рассматривать дело о поливе в Волгоградской области.
В Волгограде готовят вторые за год поправки в городской бюджет-2026.
Волгоградская область направит 125 млн руб. на туристическую инфраструктуру.
В Волгоградской области вновь ограничили продажу топлива.
Строительство поликлиник за 2 млрд под Волгоградом отдадут новым подрядчикам.
Пензенская область
Прокуратура не смогла оспорить увеличение аванса для подрядчика ТПУ в Терновке.
Пятеро кандидатов в губернаторы Пензенской области подали документы в ЦИК.
Суд аннулировал контракт на стройконтроль очистных сооружений в Нижнем Ломове.
Пенза берет в кредит 440 млн руб. на погашение долгов.
Скоростной поезд Пенза — Самара могут запустить до конца 2026 года.
В Пензенской области отозвали шесть разрешений на пользование недрами.
Астраханская область
Астраханские предприниматели массово продают ПВЗ Wildberries.
Суд отменил пеню в 200 млн подрядчику астраханской трассы Бирюковка – Тишково.
Глава ГКУ «Астраханьавтодор» покинул пост.
Кровлю доходного дома Тавризова в Астрахани отремонтируют за 17 млн руб.
Три крупных астраханских АПК получат земли в аренду без торгов.
Астрахань уступила первенство по производству арбузов Оренбургу.
Аэропорт Астрахань оспорил взыскание 32 млн за столкновение самолетов с воронами.