Главные новости 3 – 7 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

ФНС банкротит уникальный саратовский НИИ при заводе Орджоникидзе.

Площадь тушения полигона АО «Ситиматик» в Энгельсе уменьшилась на 50%, сообщил 8 августа глава района Максим Леонов. Ранее Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за ухудшения качества воздуха в результате пожара.

В Хвалынске до конца 2026 года откроют новое здание центральной больницы.

Кассация не дала СПГЭС право на три подстанции в Саратове.

В Саратове завершают второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ.

Саратовский «Контакт» проиграл суд «Аскону» из-за долга за контрафактное ПО.

«Агротэк» вложит 500 млн в дилерский центр сельхозтехники в Саратовской области.

Апелляция отказала Саратовской таможне в споре о репатриации рублевой выручки.

В саратовском управлении ФССП сменится руководитель.

В школах Ленинского района Саратова ликвидируют двухсменное обучение в этом году.

Мэрия Саратова проиграла спор о сносе торговых павильонов на 50 лет Октября.

Стало известно, когда «Ласточка» свяжет Саратов и Самару.

Сергей Егоров возглавил Вольский район Саратовской области.

Трудоустройством бойцов СВО в Саратовской области будет заниматься новый центр.

Волгоградская область

«Концессии водоснабжения» заплатят 30,5 млн за разлив канализации в Волгограде.

В Волгограде распродают ПВЗ Wildberries после атак на крупные склады.

Кассация вернула дело о троллейбусах в Волгограде на новое рассмотрение.

В мэрии Волгограда уволили обвиняемую во взяточничестве Анну Елисееву.

В Волгограде выпустился первый поток «Сталинградского призыва».

ВС РФ не стал рассматривать дело о поливе в Волгоградской области.

В Волгограде готовят вторые за год поправки в городской бюджет-2026.

Волгоградская область направит 125 млн руб. на туристическую инфраструктуру.

В Волгоградской области вновь ограничили продажу топлива.

Строительство поликлиник за 2 млрд под Волгоградом отдадут новым подрядчикам.

Пензенская область

Прокуратура не смогла оспорить увеличение аванса для подрядчика ТПУ в Терновке.

Пятеро кандидатов в губернаторы Пензенской области подали документы в ЦИК.

Суд аннулировал контракт на стройконтроль очистных сооружений в Нижнем Ломове.

Пенза берет в кредит 440 млн руб. на погашение долгов.

Скоростной поезд Пенза — Самара могут запустить до конца 2026 года.

В Пензенской области отозвали шесть разрешений на пользование недрами.

Астраханская область

Астраханские предприниматели массово продают ПВЗ Wildberries.

Суд отменил пеню в 200 млн подрядчику астраханской трассы Бирюковка – Тишково.

Глава ГКУ «Астраханьавтодор» покинул пост.

Кровлю доходного дома Тавризова в Астрахани отремонтируют за 17 млн руб.

Три крупных астраханских АПК получат земли в аренду без торгов.

Астрахань уступила первенство по производству арбузов Оренбургу.

Аэропорт Астрахань оспорил взыскание 32 млн за столкновение самолетов с воронами.

Нина Шевченко