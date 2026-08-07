Кассация вернула дело о троллейбусах в Волгограде на новое рассмотрение
Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций и вернул в Волгоград уголовное дело бывшего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» Антона Шитова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке троллейбусов с автономным ходом (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Фото: МУП «Метроэлектротранс»
Ранее прокуратура сообщала, что Антон Шитов подписал акты приемки 56 троллейбусов БКМ 32100D «Ольгерд» белорусского производства с мощностью двигателей 150 кВт, хотя техзадание требовало 170–180 кВт. Чтобы придать законность действиям, он оформил задним числом допсоглашение, изменив параметры на «не превышает 195 кВт». Разница в стоимости между оплаченными и фактически поставленными машинами составила около 8,5 млн руб.
Центральный районный суд Волгограда в феврале 2026 года вернул дело прокурору, указав, что из обвинительного заключения невозможно установить точный размер ущерба. Волгоградский областной суд оставил это решение без изменений. Однако кассация отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции другим составом, сообщил V1.RU.