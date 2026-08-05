Суд аннулировал контракт на стройконтроль очистных сооружений в Нижнем Ломове

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал недействительным контракт на строительный контроль за реконструкцией городских очистных сооружений в Нижнем Ломове, заключенный между местной администрацией и ООО «Пенза-Проект». Суд установил, что контроль за объектом, финансируемым за счет федеральной субсидии, могло осуществлять исключительно ФБУ «РосСтройКонтроль».

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ООО «Пенза-Проект» — зарегистрировано в июле 2018 года и специализирующаяся на разработке строительных проектов. Портфель заказов формируется через госзакупки по 44-ФЗ и включает подготовку проектно-сметной документации и авторский надзор для муниципальных заказчиков Нижнего Ломова и Нижнеломовского района, а также региональных ведомств (УМВД России по Пензенской области, ГБУЗ «ОБСМЭ»). Единственным учредителем и директором выступает Евгения Жуковой. Штат после пика в 13 сотрудников сократился к 2025 году до 7 человек. Выручка снизилась с 20 до 19 млн руб., чистая прибыль упала почти вдвое — до 701 тыс. руб.

Реконструкция очистных сооружений велась в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», доля федерального финансирования в которой составила 99%. В феврале 2024 года администрация Нижнего Ломова заключила с ООО «Водстрой» муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 417,5 млн руб. Спустя два месяца, 1 апреля 2024 года, администрация без проведения конкурентных процедур (п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) заключила с ООО «Пенза-Проект» контракт на осуществление строительного контроля стоимостью 599,4 тыс. руб. К концу 2025 года услуги были оказаны, акты подписаны, а сам объект введен в эксплуатацию.

Поводом для прокурорской проверки стало обращение ФБУ «РосСтройКонтроль». Согласно постановлению правительства РФ № 667 от 26 апреля 2023 года, строительный контроль на объектах капстроительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство», безальтернативно возложен на данное учреждение. В июле 2025 года Пензенское УФАС также признало закупку у единственного поставщика нарушением Закона № 44-ФЗ, однако административное дело возбуждать не стало из-за истечения сроков давности. В ноябре первый зампрокурора Пензенской области обратился в арбитраж с иском о признании контракта недействительным.

В ходе судебного разбирательства ответчики возражали против иска. Администрация ссылалась на то, что объект прямо не поименован в правительственном перечне, а оплата производилась в том числе из местных средств. Представители «Пенза-Проекта» указывали, что сельские территории были включены в перечень распоряжением правительства № 430-р лишь 27 февраля 2024 года, уже после разыгрывания основного строительного контракта.

Суд отклонил доводы ответчиков. В решении отмечается, что конструкция перечня не требовала прямого именования объекта — достаточно того факта, что реконструкция велась в рамках программы, входящей в госпрограмму «Строительство», а стоимость работ не превышала 3 млрд руб. Суд пришел к выводу, что контракт нарушает императивные нормы и посягает на публичные интересы, в связи с чем является ничтожным (ст. 166, 168 ГК РФ). Довод о «неосведомленности» подрядчика суд также отклонил, указав, что из текста контракта следовало знание исполнителя о наличии муниципального контракта и федерального финансирования.

Поскольку услуги по стройконтролю были фактически оказаны, применение двусторонней реституции невозможно. В связи с тем, что прокуратура не заявляла требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки, суд ограничился признанием контракта недействительным. С администрации Нижнего Ломова и ООО «Пенза-Проект» в доход бюджета взыскано по 25 тыс. руб. госпошлины. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

Никита Маркелов