Волгоградская область направит 125 млн рублей на туристическую инфраструктуру

Власти Волгоградской области распределят 125 млн руб. субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Средства получат 34 проекта-победителя конкурсного отбора, сообщили в областном комитете экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Как уточнили в ведомстве, средства пойдут на приобретение туристского оборудования, создание объектов кемпинг-размещения и обновление существующей инфраструктуры.

Проекты будут реализованы в Волгограде, Волжском, Камышине, а также в Городищенском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Клетском, Николаевском, Новониколаевском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах.

В числе конкретных направлений — строительство шести кемпинг-объектов в Клетском районе, закупка парусных катамаранов для проката в Волжском, приобретение оборудования для баз отдыха в Калачевском районе. В ряде муниципалитетов средства направят на обустройство средств размещения: закупку спортивных и игровых комплексов, надувных бассейнов, сапбордов, байдарок, оборудования для мангальных зон и малых архитектурных форм.

Никита Маркелов