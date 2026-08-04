Волгоградская область направит 125 млн рублей на туристическую инфраструктуру
Власти Волгоградской области распределят 125 млн руб. субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Средства получат 34 проекта-победителя конкурсного отбора, сообщили в областном комитете экономического развития.
Фото: Администрация Волгоградской области
Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Как уточнили в ведомстве, средства пойдут на приобретение туристского оборудования, создание объектов кемпинг-размещения и обновление существующей инфраструктуры.
Проекты будут реализованы в Волгограде, Волжском, Камышине, а также в Городищенском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Клетском, Николаевском, Новониколаевском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах.
В числе конкретных направлений — строительство шести кемпинг-объектов в Клетском районе, закупка парусных катамаранов для проката в Волжском, приобретение оборудования для баз отдыха в Калачевском районе. В ряде муниципалитетов средства направят на обустройство средств размещения: закупку спортивных и игровых комплексов, надувных бассейнов, сапбордов, байдарок, оборудования для мангальных зон и малых архитектурных форм.