«Агротэк» вложит 500 млн в дилерский центр сельхозтехники в Саратовской области

В Саратовской области начнется строительство дилерского технического центра для обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Реализовывать проект планирует ООО ГК «Агротэк», сообщает областной мининвест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агротэк Фото: Агротэк

Общий объем вложений оценивается в 500 млн руб., реализация рассчитана на 2026–2028 годы, сообщили в региональном правительстве.

Площадь нового комплекса составит 1,8 тыс. кв. м. На первом этаже (более 900 кв. м) разместятся сервисная зона, рассчитанная на одновременное обслуживание нескольких тяжелых тракторов, склады запасных частей и инструмента, а также административно-бытовые помещения. Второй этаж отведут под офисы и конференц-зал для проведения обучающих семинаров. Кроме того, на территории предусмотрена круглогодичная выставка техники под открытым небом и собственные демонстрационные поля.

Предприятие будет специализироваться на комплексном сопровождении сельхозтоваропроизводителей: диагностике, предпродажной подготовке, гарантийном и постгарантийном ремонте узлов и агрегатов, а также поставке запчастей. Особое внимание планируется уделить подготовке техники к сезонным полевым работам для минимизации простоев. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 50 новых рабочих мест.

По словам министра инвестиционной политики Саратовской области Александра Марченко, создание центра укрепит материально-техническую базу АПК региона и соседних областей, обеспечив аграриев доступным сервисом. Соглашение о реализации инвестпроекта губернатор Роман Бусаргин подписал в июле на заседании регионального Инвестиционного комитета.

Никита Маркелов