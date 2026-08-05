Четыре кандидата в губернаторы Пензенской области подали документы в ЦИК

Четверо из пяти предполагаемых кандидатов в губернаторы Пензенской области передали документы в избирком, сообщила пресс-служба госоргана. Напомним, изначально принять участие в выборах-2026 планировали представители пяти партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Подробнее о кандидатах в пензенские губернаторы.

Сегодня подался представитель «Справедливой России» Михаил Лисин. Первым приняли пакет действующего губернатора Олега Мельниченко («Единая Россия»), затем — Павла Куликова (ЛДПР) и Виктора Ерошенко («Российская партия пенсионеров»). Самый сильный, по мнению политологов, противник господина Мельниченко Олег Шаляпин (КПРФ) документы подавать не стал, планируя побороться за мандат депутата ГД.

Избирком принимал документы с 31 июля по 5 августа. Решение о регистрации кандидатов озвучат в течение 10 дней.

Дарья Васенина