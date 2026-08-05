Астрахань уступила первенство по производству арбузов Оренбургу

Оренбург вышел на первое место в России по выращиванию арбузов, сместив Астрахань. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Общий сбор арбузов в России в 2025 году составил 1,63 млн тонн. Показатели полностью покрывают внутренний спрос: среднегодовое потребление достигает 7,3 кг на человека, отметила спикер.

В прошлом году эксперты АКРА называли Астраханскую область главным регионом по выращиванию арбузов. По данным областного минсельхоза, в 2025 году под бахчевые отвели 7,8 тыс. га (104% к уровню 2024 года), планировалось собрать более 280 тыс. тонн продукции, в том числе порядка 224 тыс. тонн арбузов.

«Ъ-Волга» со ссылкой на оренбургский минсельхоз сообщил, что в 2025 году общий сбор арбузов в регионе составил 624,5 тыс. тонн. Посевные площади под бахчевые в хозяйствах всех категорий достигли 32,4 тыс. га.

Нина Шевченко