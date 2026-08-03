Строительство поликлиник за 2 млрд под Волгоградом отдадут новым подрядчикам

Управление капстроительства Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло контракт с московским ООО «Бизнес Континент», которое строило детскую поликлинику в Волжском. Решение было принято после внеплановой проверки губернатора Андрея Бочарова. Компания внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, сообщили в пресс-службе облкомстроя.

Детскую поликлинику в Волжском, рассчитанную на 350 пациентов в смену, начали возводить в марте 2023 года по контракту стоимостью более 953,7 млн руб. в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Строительство объекта, который будет включать 30 педиатрических участков, диагностический и консультативный блоки, большое физиотерапевтическое отделение, планировалось завершить к концу 2024 года.

Однако в феврале 2024 года, по данным ЕИС «Закупки», подрядчика оштрафовали на 3,64 млн руб. за срыв сроков. Впоследствии, уточнили в облкомстрое, сдачу объекта перенесли на декабрь 2025 года. Но ООО «Бизнес Континент» снова не уложилось в график. Компанию оштрафовали в июле этого года на 71,24 млн руб.

На данный момент, согласно сайту «Госзакупок», «Бизнес Континент» исполнил обязательства по контракту на 322,2 млн руб., а заказчик фактически оплатил 511,64 млн руб. При этом, несмотря на объявления облстроя об отстранении компании от работ, контракт все еще числится в стадии «Исполнение» в ЕИС. Достраивать поликлинику будет другая фирма, победившая в аукционе. Конкурс пока не объявлен.

ООО «Бизнес Континент» зарегистрировано в Москве в 2006 году и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С 2019 года пост генерального директора занимает Виталий Фирстов. С марта 2025 года единственным владельцем является Бекир Узденов, до этого в разные годы учредителем был господин Фирстов и другие лица. В 2025 году «Бизнес Континент» заработал 45 млн руб. при обороте 181 млн руб. Компания 33 раза выигрывала госконтракты на общую сумму 1,7 млн руб., самый крупный касался строительства детской поликлиники в Волжском. Сейчас фирма продолжает работы по пяти контрактам на 1 млрд руб., 13 контрактов на 438 млн руб. расторгнуты. С 26 августа 2025 года организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

В облстрое также сообщили, что расторгнут еще один контракт на строительство поликлиники в Камышине, ее должны были сдать до начала 2026 года. Контракт стоимостью свыше 1,35 млрд руб. был заключен с энгельсским ООО «Трест 7» в мае 2022-го. Трижды фирма была оштрафована за срыв сроков на общую сумму 91,5 млн руб. За четыре года подрядчик исполнил обязательства по контракту на 541,7 млн руб., фактически оплачено более 958 млн руб.

ООО «Трест 7» зарегистрировано в 2018 году в Энгельсе Саратовской области. Директором и единственным учредителем строительной компании является Алексей Кузнецов. Ему также принадлежит ООО «Институт „Саратовоблпроект“», работающее в области архитектуры. За 2025 год выручка «Трест 7» составила 636 млн руб., а чистая прибыль достигла 401 тыс. руб. Компания была победителем 28 госзакупок на 4,3 млрд руб. Наиболее крупные контракты заключены с волгоградским УКС на более чем 1,5 млрд руб. С 5 октября 2025 года фирма состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Нина Шевченко