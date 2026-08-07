В мэрии Волгограда уволили обвиняемую во взяточничестве Анну Елисееву

Администрация Волгограда прокомментировала исчезновение с официального сайта города страницы Анны Елисеевой, обвиняемой в получении взятки и мошенничестве. Как пояснили в мэрии, 31 июля 2026 года трудовой договор с ней был расторгнут по инициативе работника. На момент увольнения она занимала пост заместителя руководителя городского департамента экономического развития и инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Госпожа Елисеева была задержана 12 марта 2025 года и этапирована в Москву для проведения следственных действий. Басманный районный суд заключил ее под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Еще до задержания, на фоне внутренних рокировок, она была смещена с поста руководителя профильного департамента и переведена на должность заместителя.

На текущий момент расследование уголовного дела завершено. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек. Помимо госпожи Елисеевой, фигурантами стали бывшие руководители крупнейших волгоградских фирм-застройщиков и экс-директор муниципального учреждения «Центр компетенций „Вяз“». Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара.

Никита Маркелов