В Саратове завершают второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ
Второй этап реконструкции Ботанического сада Саратовского государственного университета имени Н. И. Вавилова завершится в конце августа. Об этом рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин после посещения объекта, сообщает Telegram-канал политика.
Второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ завершат в августе
Фото: t.me / volodin_saratov
Работы на участке площадью 9,6 га включали замену ограждений, обустройство входной группы и ремонт здания лаборатории. Также были смонтированы инженерные системы, установлены две теплицы для выращивания растений, проложены тропинки с освещением и поливом.
На обновленной территории сада размещены коллекции отдела флоры и растительности, отдела интродукции цветочно-декоративных культур и учебно-научной лаборатории «Экспериментальный питомник». Общий фонд насчитывает около 2500 образцов растений.
Первый этап восстановления природного объекта был завершен прошлой осенью. Масштабные работы проводились впервые за 70 лет существования сада.