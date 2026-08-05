В Саратове завершают второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ

Второй этап реконструкции Ботанического сада Саратовского государственного университета имени Н. И. Вавилова завершится в конце августа. Об этом рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин после посещения объекта, сообщает Telegram-канал политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ завершат в августе

Фото: t.me / volodin_saratov Второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ завершат в августе

Фото: t.me / volodin_saratov

Работы на участке площадью 9,6 га включали замену ограждений, обустройство входной группы и ремонт здания лаборатории. Также были смонтированы инженерные системы, установлены две теплицы для выращивания растений, проложены тропинки с освещением и поливом.

На обновленной территории сада размещены коллекции отдела флоры и растительности, отдела интродукции цветочно-декоративных культур и учебно-научной лаборатории «Экспериментальный питомник». Общий фонд насчитывает около 2500 образцов растений.

Первый этап восстановления природного объекта был завершен прошлой осенью. Масштабные работы проводились впервые за 70 лет существования сада.

Марина Окорокова