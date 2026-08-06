ВС РФ не стал рассматривать дело о поливе в Волгоградской области

Верховный суд России вернул жалобу Минсельхоза РФ по спору между «Волгоградмелиоводхозом» и региональным УФАС. В июне Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность предписания службы, признав учреждение нарушившим антимонопольное законодательство. Причиной стали односторонний отзыв условий согласования водозаборного оборудования и отказ в подаче воды предпринимателю Светлане Поповой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Бурятии Фото: Минсельхоз Бурятии

Конфликт между учреждением и ИП длится с 2022 года. Госпожа Попова с 2016 года поливала участки из магистрального канала Городищенской оросительной системы. В 2021 году «Волгоградмелиоводхоз» выдал ей условия согласования на установку водозаборного оборудования до 2051 года. В 2022 году, выявив нарушения в виде полива чужих участков, самовольной постройки, утечки воды, отсутствия приборов учета, учреждение отозвало согласование.

В 2024 году предприниматель представила проект мелиорации, но «Волгоградмелиоводхоз» отказался его согласовывать, сославшись на недействительность отозванных условий. Отказы последовали и на заявки о заключении договора на подачу воды.

УФАС установило, что учреждение занимает доминирующее положение на рынке, техническая возможность для подачи воды имеется, а закон предусматривает лишь два основания для отказа — отсутствие технической возможности или реконструкция. Суд поддержал позицию антимонопольщиков, отметив, что учреждение заключило более 100 договоров с другими потребителями, а ИП Светлане Поповой отказало без законных оснований.

Нина Шевченко