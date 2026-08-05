Кровлю доходного дома Тавризова в Астрахани отремонтируют за 17 млн рублей

В Астрахани отремонтируют кровлю доходного дома Тавризова, памятника архитектуры регионального значения на пересечении улиц Никольской, Фиолетова и Урицкого. На работы выделят 16,8 млн руб. Тендер объявлен на портале «Госзакупки».

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Трехэтажное кирпичное здание построили в 1896-1907 годах по проекту губернского Адама Малаховского. До революции в доме располагалось отделение Русского торгово-промышленного банка. В период с 1941-го по 1943 год в доме размещался военный госпиталь №1295. Сейчас в здании находится филиал Волжского государственного университета водного транспорта (заказчик) — Каспийский институт морского и речного транспорта.

Победитель аукциона должен будет выполнить кровельные работы с сохранением исторического облика здания. На ремонт ему дается 60 дней с момента подписания контракта. Подрядчика определят до 12 августа.

Нина Шевченко