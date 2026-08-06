В Хвалынске до конца 2026 года откроют новое здание центральной больницы

У центральной районной больницы в Хвалынске появится новое здание. Его введут в эксплуатацию до конца текущего года, заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в город-курорт. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хвалынская ЦРБ получит новое здание с палатами повышенной комфортности

Фото: t.me / volodin_saratov Хвалынская ЦРБ получит новое здание с палатами повышенной комфортности

Фото: t.me / volodin_saratov

Новое здание заменит аварийный старый корпус и будет оснащено современным оборудованием. Объект предусматривает одно- и двухместные палаты с удобствами для размещения пациентов. Ранее для врачей ЦРБ Хвалынска был построен новый дом на 20 квартир.

Острой остается проблема дефицита среднего и младшего медперсонала. «Когда мы говорим о Хвалынске, у нас здесь с вами санатории, реабилитационные центры, горнолыжный курорт — все это требует подготовки специалистов», — отметил господин Володин.

Спикер ГД рассказал о планах открыть новые факультеты в колледже при предуниверсарии «Лицей-интернат 64». В Хвалынске будут готовить фельдшеров и медсестер для больницы и санаториев. Это потребует ремонта соседнего здания.

«Студенты, которые будут обучаться, смогут проходить практику в ЦРБ, которая располагается рядом, через дорогу. А врачи смогут совмещать работу с преподаванием», — рассказал Вячеслав Володин.

Марина Окорокова