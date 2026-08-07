Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгограде распродают ПВЗ Wildberries после атак на крупные склады

После атак беспилотников на склады Wildberries в Волгоградской области предприниматели стали выставлять на продажу пункты выдачи заказов. Цены варьируются от 300 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от локации и проходимости, сообщает ИА «Высота 102».

Фото: Мария Владыко

Фото: Мария Владыко

Продавцы жалуются на сокращение поставок и задержки, из-за которых клиенты отказываются от товаров. Выручки, по их словам, не хватает на зарплаты, аренду и коммунальные платежи. Некоторые предприниматели уже давно пытались продать ПВЗ из-за высокой текучки кадров и невыгодных условий сотрудничества с маркетплейсом.

Пик продаж пришелся на период после атак на логистические центры. Владельцы ПВЗ надеются, что подготовка к школе поможет восстановить баланс.

Нина Шевченко