В Волгограде распродают ПВЗ Wildberries после атак на крупные склады
После атак беспилотников на склады Wildberries в Волгоградской области предприниматели стали выставлять на продажу пункты выдачи заказов. Цены варьируются от 300 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от локации и проходимости, сообщает ИА «Высота 102».
Фото: Мария Владыко
Продавцы жалуются на сокращение поставок и задержки, из-за которых клиенты отказываются от товаров. Выручки, по их словам, не хватает на зарплаты, аренду и коммунальные платежи. Некоторые предприниматели уже давно пытались продать ПВЗ из-за высокой текучки кадров и невыгодных условий сотрудничества с маркетплейсом.
Пик продаж пришелся на период после атак на логистические центры. Владельцы ПВЗ надеются, что подготовка к школе поможет восстановить баланс.