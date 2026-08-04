Скоростной поезд Пенза — Самара могут запустить до конца 2026 года
Скоростной электропоезд между Пензой и Самарой могут запустить в этом году. Об этом «Самарской газете» рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Пензу и Самару может связать скоростной электропоезд в этом году
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Запуск маршрута запланирован в рамках реализации проекта «Самара — центр семи столиц». Инициатива предполагает соединение пригородным сообщением Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском и Саранском.
Маршрут Самара — Уфа был запущен в текущем году. В 2027-м электропоезд «Ласточка» свяжет Саратов и Самару.