Апелляция отказала Саратовской таможне в споре о репатриации рублевой выручки

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, признав незаконным привлечение пензенского ООО «Регион-Сахар» к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Таможенный орган пытался наказать экспортера за то, что часть выручки по внешнеторговому контракту поступила от российских юридических лиц, а не напрямую от иностранного покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Спор возник вокруг контракта на поставку сахара-песка в Афганистан, заключенного в январе 2024 года между ООО «Регион-Сахар» и компанией ARMAN LTD. Общая сумма отгрузки составила 33,7 млн руб. При этом 10,4 млн руб. в счет долга афганской стороны перевели четыре российские компании (ООО «Роса», ООО «РСК» и др.). Возможность оплаты третьими лицами была прямо закреплена в тексте контракта и дополнительных соглашениях, а сам покупатель официально подтвердил, что данные платежи погашают его задолженность.

Саратовская таможня усмотрела в этом нарушение обязанности резидента обеспечить получение валютной выручки на свои счета (ч. 1 ст. 19 ФЗ № 173-ФЗ). В декабре 2025 года таможенный орган вынес экспортеру предупреждение по ч. 4.3 ст. 15.25 КоАП РФ, посчитав, что обязательство по получению средств от нерезидента не исполнено.

Арбитражный суд Пензенской области, а затем и апелляционная инстанция встали на сторону бизнеса. Судьи указали, что ст. 313 ГК РФ допускает исполнение обязательств третьими лицами, а действующее валютное законодательство не содержит запрета на оплату резидентами долгов нерезидентов по рублевым контрактам. Суд также учел либерализацию валютного контроля для экспортеров, чьи товары не подпадают под жесткие требования по репатриации.

Отдельно апелляционный суд отверг попытку таможни доказать в суде, что российские компании-плательщики являлись фирмами-«однодневками». Ссылаясь на позицию Верховного суда РФ, суд напомнил, что административный орган не вправе менять основание правонарушения в ходе судебного разбирательства, если эти обстоятельства не были зафиксированы в первичном протоколе об административном правонарушении.

Никита Маркелов