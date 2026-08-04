Пенза берет в кредит 440 миллионов на погашение долгов

МКУ «Центр закупок Пензы» выбирает кредитора для рефинансирования дефицита городского бюджета. Подробности опубликовали в ЕИС «Госзакупки». Документы тендера согласовал и. о. начальника финуправления мэрии Роман Федоськин, утвердил — первый замглавы администрации Андрей Шиганков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Предполагается, что подрядчик откроет невозобновляемую кредитную линию на 440 млн руб. до конца 2028 года. Расходы — до 147,4 млн руб. — оплатят из бюджета Пензы. В 2026 году город готов заплатить до 20,39 млн руб., в 2027-м — до 73,7 млн руб., в 2028-м — до 53,3 млн руб.

В обосновании максимальной цены контракта указаны три ответа участников рынка. Двое предложили выдать кредит стоимостью 147,4 млн руб. под 16,75% годовых, третий — под 19,25%, за 169,4 млн руб. В описание объекта закупки вынесли плавающую ставку. «При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия контракта размер плавающей ставки изменяется»,— говорится в проекте договора.

В прошлый раз Пенза рефинансировала долги в мае. Четыре из пяти контрактов общей ценой 135,63 млн руб. получило ПАО «Сбербанк». Договор стоимостью 34,08 млн руб. подписали с кировским КБ «Хлынов».

Дарья Васенина