Дохимичились

Налоговая обратилась в арбитражный суд с требованием признать несостоятельным саратовский НИИ, специализирующийся на химии и биотехнологиях. Институт создан на базе выполняющего гособоронзаказ электроприборостроительного завода им. Орджоникидзе. Сама организация разрабатывает редкие материалы, в том числе уникальные для РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

МИФНС России № 7 по Омской области инициировала банкротство саратовского ООО «НИИ технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» (НИИТОНХ и БТ). Налоговая требует признать институт несостоятельным из-за долга в размере 20,7 млн руб. Истец предлагает упрощенную процедуру банкротства — без попытки финансового оздоровления компании. Первое заседание назначили на 3 сентября. Иск рассматривает судья Арбитражного суда Саратовской области Ольга Матвеева, указано в картотеке арбитражных дел.

НИИТОНХ и БТ существует с марта 2009 года. Уставный капитал организации превышает 10 млн руб. В марте 2024 года институт покинул бессменный руководитель Владимир Олискевич, затем НИИ возглавила Наталья Талаловская. Компанию основал завод им. Орджоникидзе (исполняет гособоронзаказ). После смены ряда собственников единственным владельцем института на сегодня является Галина Хабеева, которая также входила в руководство упомянутого завода. Последние доступные финансовые данные организации — за 2021 год. Тогда выручка упала на 86% год к году, составив 54 млн руб. (по данным Rusprofile), а чистый убыток достиг 23 млн руб. 24 июля операции по счетам НИИТОНХ и БТ приостановили на указанную в иске налоговой сумму 20,7 млн руб.

Согласно данным инвестиционного портала Саратовской области, в 2018–2021 гг. НИИ запустил восемь проектов. Речь идет о производстве ментола, хлорида магния, стеарата магния, гидрохинона, дихлоризоцианурата натрия, глутарового альдегида, экологичных моющих средств и ферментных препаратов. К 2021 году портфель проектов института достиг 1,5 млрд рублей. Так НИИ оказался ключевым игроком среди саратовских промышленных инвесторов.

В 2019 году НИИ запустил уникальный проект — «Центр малотоннажной химии». Предприятие расположено в Татищевском районе и выпускает химически осажденный мел и металлический натрий. Обе эти позиции ранее в России не производили — их можно было только закупать за рубежом. Технологию получения натрия отечественный химпром утратил в советский период. При этом металл критически важен для атомной отрасли.

Совокупные вложения в проект достигли 1,2 млрд рублей. К 2025 году руководство центра планировало довести выручку до 3,6 млрд рублей. Также предполагалось расширение ассортимента. В этом году организация намеревалась выпустить линейку безопасных для человека и природы чистящих средств. Остальные проекты планируется реализовать в 2027–2029 гг. В региональном Минпроме центр называли «уникальным» проектом.

В 2019–2022 годах НИИТОНХ и БТ регулярно получал федеральную поддержку от Минпромторга РФ. В общей сложности субсидии составили около 557,5 млн рублей. Информационное содействие оказывал Российский экспортный центр. На начальном этапе институт также получил поддержку областного центра экспорта в виде образовательных программ.

НИИ испытывал трудности при строительстве — административной поддержки не было. Инвестор столкнулся со сложностями при подключении к водоснабжению и электросетям, пишет со ссылкой на источник издание «Бизнес-вектор». По данным журналистов, региональные и муниципальные власти содействия не оказали. Промышленные проекты курируют саратовские министерства промышленности и инвестиций. На момент публикации ситуацию с банкротством чиновники не прокомментировали. При этом федеральные ведомства регулярно заключают контракты с НИИ. На заказах только от Минпромторга РФ компания освоила 603,4 млн руб.

В этом году институт разбирался и с другими долгами. ООО «Лукойл-Энергосети» подало в отношении НИИТОНХ и БТ шесть исков. Большую часть суд удовлетворил частично, один — самый крупный (2,9 млн руб.) — полностью. В конце июня стало известно о долге НИИ перед сотрудниками. ФССП добилась взыскания с института свыше 7 млн руб.

Дарья Васенина