В Пензенской области отозвали шесть разрешений на пользование недрами

В 2026 году ущерб недрам Пензенской области превысил 14 млн рублей. На расширенном совещании в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона данные озвучил начальник отдела государственной экологической экспертизы и недропользования Алексей Вологин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

К компетенции отдела в разрешительной и экспертной сфере относится оценка технических проектов по добыче полезных ископаемых, а также согласование зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. Ведомство обрабатывает заявки на лицензирование, уточнение параметров горных отводов и внесение территорий в реестр участков недр местного значения. Контроль проводят путем выездных мониторингов и внеплановых проверок с прокуратурой.

С начала года ведомство досрочно аннулировало шесть лицензий. Совокупный расчетный объем вреда, нанесенного недрам региона за этот период, оценен более чем в 14 млн рублей. Ведомство продолжает разбираться с системными проблемами отрасли и разрабатывать алгоритмы их устранения.

Дарья Васенина