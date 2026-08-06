Роспотребнадзор советует носить маски из-за пожара на полигоне ТКО в Энгельсе

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области опубликовало памятку по безопасности во время пожара на мусорном полигоне. ЧП случилось несколько дней назад на объекте регоператора АО «Ситиматик». Пожар планируют тушить несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Астраханской области Фото: Пресс-служба правительства Астраханской области

Специалисты рекомендуют принять ряд мер. В частности, избегать долгого нахождения на воздухе, не открывать окна, после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло. Также советуют отказаться от курения, чаще проводить влажную уборку и при выходе на улицу надевать респиратор или маску.

Согласно открытым данным, в городе есть один принадлежащий «Ситиматику» полигон ТКО. Объект расположен в промзоне на пр. Фридриха Энгельса. Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал о судебном разбирательстве в процессе рекультивации расположенного по соседству полигона.

Судом установлено, что в марте 2023 года «Управление капитального строительства Энгельсского района» (УКС) и чеченское ООО «Земля» заключили контракт на рекультивацию свалки за 389 млн руб., обеспеченный банковской гарантией Сбербанка на 22 млн руб. В 2023–2024 гг. работы формально принимали и оплачивали, но в середине 2024 года проверка Контрольно-аналитического комитета Саратовской области (КАК) выявила факт оплаты невыполненных работ на 9,1 млн руб.: отсутствовали плодородный грунт, водоотводные лотки и бордюры.

Экспертиза оценила устранение дефектов в 22,6 млн руб. УКС списало всю сумму по банковской гарантии. «Земля» пыталась оспорить операцию в суде. В июле и сентябре 2025 года обе инстанции подтвердили правомерность действий заказчика.

В мае 2025 года для завершения недоделанных работ УКС заключило новый контракт на 21,4 млн руб. К сентябрю управление отчиталось об устранении замечаний. Внеплановая проверка КАК показала, что второй подрядчик тоже не выполнил обязательства: недоставало более 11 тыс. куб. м грунта и свыше 1 тыс. кв. м щебня на 2,58 млн руб.

Представители УКС ссылались на визуальный осмотр, но суд указал, что без геодезической съемки и первичных документов этого недостаточно. В ноябре 2025 года КАК предписал вернуть 2,58 млн руб. в областной бюджет. Управление обжаловало предписание, но 31 июля 2026 года Арбитражный суд Саратовской области отказал учреждению. Суд констатировал, что заказчик дважды не обеспечил должный строительный контроль, и регион правомерно потребовал возврата неосвоенных бюджетных средств. Замглавы Энгельса Сергей Кривенцов стал фигурантом дела о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Дарья Васенина