В Волгограде готовят вторые за год поправки в городской бюджет-2026

Волгоградская городская дума рассматривает вторые в текущем году поправки в бюджет-2026, предусматривающие увеличение доходной и расходной частей на 366,2 млн руб. Проект решения поддержан депутатами профильных комитетов и будет вынесен на обсуждение в ходе ближайшего заседания гордумы.

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Изначально основные параметры бюджета Волгограда на 2026 год были утверждены в размере 40,88 млрд руб. В ходе первой корректировки в мае доходы и расходы были увеличены на 5,5 млрд руб. за счет поступлений из вышестоящих бюджетов и перераспределения собственных средств, после чего доходная часть составила 46,38 млрд руб., расходная — 46,73 млрд руб. при дефиците в 348 млн руб.

Теперь, согласно новым поправкам, доходы городского бюджета предлагается установить на уровне 46,75 млрд руб., расходы — 47,10 млрд руб. Дефицит при этом сохранится на прежнем уровне и составит 348 млн руб.

По словам замруководителя департамента финансов Волгограда Юлии Кикиной, рост доходов обеспечивается за счет увеличения собственных средств муниципалитета на 253,2 млн руб. и поступлений из вышестоящих бюджетов на 113,0 млн руб..

Дополнительные средства планируется направить на обновление парка общественного транспорта, компенсацию выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные услуги, реализацию государственных полномочий Волгоградской области по региональному жилищному контролю и обеспечение горячим питанием отдельных категорий школьников.

Кроме того, за счет перераспределения собственных средств увеличивается финансирование программы по выкупу жилых помещений из аварийного жилищного фонда. Бюджетные ассигнования будут выделены на оборудование спортивных площадок в парках и скверах, софинансирование приобретения спецтехники, содержание локальных очистных сооружений, а также на предоставление субсидий юридическим лицам для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Суммарный объем доходов и расходов бюджета Волгограда в 2026 году прогнозируется на уровне 40,9 млрд руб., что на 3 млрд рублей превышает показатели прошлого года. Основную часть средств — 17,9 млрд руб. — планируется направить на социальную сферу.

Никита Маркелов