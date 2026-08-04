Стало известно, когда «Ласточка» свяжет Саратов и Самару

В 2027 году Саратов и Самару соединит скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на интервью начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева ГТРК «Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году

Фото: Приволжская железная дорога Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году

Фото: Приволжская железная дорога

Запуск маршрута состоится в рамках проекта «Самара — центр семи столиц». Данная инициатива направлена на развитие транспортного сообщения между регионами Поволжья. Проект предполагает соединение пригородными поездами Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском и Саранском.

Первым этапом реализации программы стал запуск электропоезда из Самары в Уфу.

Марина Окорокова