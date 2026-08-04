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Стало известно, когда «Ласточка» свяжет Саратов и Самару

В 2027 году Саратов и Самару соединит скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на интервью начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева ГТРК «Самара».

Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году

Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году

Фото: Приволжская железная дорога

Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году

Фото: Приволжская железная дорога

Запуск маршрута состоится в рамках проекта «Самара — центр семи столиц». Данная инициатива направлена на развитие транспортного сообщения между регионами Поволжья. Проект предполагает соединение пригородными поездами Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском и Саранском.

Первым этапом реализации программы стал запуск электропоезда из Самары в Уфу.

Марина Окорокова