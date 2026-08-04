Стало известно, когда «Ласточка» свяжет Саратов и Самару
В 2027 году Саратов и Самару соединит скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на интервью начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева ГТРК «Самара».
Саратов и Самару объединит скоростной электропоезд в 2027 году
Фото: Приволжская железная дорога
Запуск маршрута состоится в рамках проекта «Самара — центр семи столиц». Данная инициатива направлена на развитие транспортного сообщения между регионами Поволжья. Проект предполагает соединение пригородными поездами Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском и Саранском.
Первым этапом реализации программы стал запуск электропоезда из Самары в Уфу.