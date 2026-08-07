Не вышли сухими из суда

Апелляционный суд подтвердил обязанность ООО «Концессии водоснабжения» выплатить Нижне-Волжскому управлению Росприроднадзора 30,5 млн руб. за загрязнение почвы канализационными стоками в Красноармейском районе Волгограда. Поводом для иска стал разлив сточных вод из подземного коллектора в апреле 2024 года, в результате которого было загрязнено более 1,6 тыс. кв. м земли. Суд отклонил доводы оператора о нарушениях при отборе проб, а первоначальная сумма ущерба была снижена на 7,1 млн руб. из-за неверно примененного коэффициента-дефлятора.

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Фото: Яндекс Карты «Концессии водоснабжения» оштрафованы за разлив канализации в Волгограде

Фото: Яндекс Карты

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу о взыскании с ООО «Концессии водоснабжения» 30,5 млн руб. в пользу Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. Поводом стало загрязнение почвы канализационными стоками.

25 апреля 2024 года в Красноармейском районе Волгограда, вблизи улицы Латвийской из подземного канализационного коллектора произошел излив сточных вод. Загрязнение зафиксировали «по характерным органолептическим признакам — цвету и запаху». Специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» обследовали территорию и установили площадь загрязненного участка — 1 612,34 кв. м. В пробах почвы, отобранных из 28 точечных замеров по периметру и на фоновой площадке методом конверта 55 м, выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми значениями.

Аварийные канализационные коллекторы диаметром 200 и 315 мм, из которых произошел разлив, переданы «Концессиям водоснабжения» по концессионному соглашению от 8 июня 2015 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда.

По факту разлива отдел полиции № 8 УМВД России по Волгограду возбудил уголовное дело, однако 13 ноября 2025 года оно было приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено». Как указал суд, непривлечение к уголовной ответственности не освобождает от обязанности возместить вред окружающей среде.

Росприроднадзор рассчитал ущерб в 37,58 млн руб. и направил оператору досудебную претензию. После отказа компании возместить вред добровольно ведомство обратилось в арбитражный суд. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены УМВД по Волгограду, администрация города, ЦЛАТИ по ЮФО и прокуратура Красноармейского района.

В суде представители «Концессий водоснабжения» оспаривали достоверность лабораторных исследований, ссылаясь на нарушения при отборе проб. По их утверждению, инспекторы использовали лопату вместо пластикового совка, а видеозапись процедуры отсутствовала. Также ответчик представил собственное досудебное экспертное заключение.

Суд отклонил все возражения. В решении отмечено, что точечные пробы для определения тяжелых металлов отбираются инструментом, не содержащим металлов, и это условие было соблюдено: лопата изготовлена по ГОСТу. При этом суд указал, что «ответчик не обосновал, каким образом использование лопаты могло повлиять на результаты анализа проб почвы».

Отсутствие видеозаписи, согласно закону, не входит в перечень грубых нарушений при осуществлении госконтроля.

Досудебное заключение, представленное ответчиком, суд счел необъективным, поскольку оно подготовлено в одностороннем порядке по заказу самой компании, а поставленные перед экспертом вопросы являются правовыми и относятся к компетенции суда.

Ссылки ответчика на то, что ряд выявленных веществ отсутствует в ГОСТ, также были отклонены.

Суд разъяснил, что данный стандарт устанавливает лишь номенклатуру показателей санитарного состояния почв в местах пребывания человека и не содержит обязательного перечня загрязняющих веществ. Превышение по натрию, кальцию, магнию и сульфат-иону признано достаточным основанием для установления факта причинения вреда.

Суд согласился с фактом причинения вреда, но скорректировал итоговую сумму. Росприроднадзор при расчете применил коэффициент-дефлятор 2,49, тогда как на момент выявления вреда (2024 год) подлежал применению коэффициент 2,019. В результате сумма взыскания была снижена до 30,47 млн руб. — на 7,1 млн руб. меньше первоначального требования. С оператора также взыскано 487 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет. Решение вступили в законную силу.

Никита Маркелов