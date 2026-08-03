Трудоустройством бойцов СВО в Саратовской области будет заниматься новый центр

В Саратовской области создадут отдельный кадровый центр для участников СВО. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Центр будет заниматься организацией обучения и трудоустройством ветеранов, взаимодействуя напрямую с работодателями. Минтруду поручено в кратчайшие сроки реализовать решение.

Ранее в регионе уже приняли комплекс мер поддержки, среди которых профильная программа по интеграции защитников в органы власти, упрощенный доступ к дополнительному образованию, отдельные окна в кадровых центрах для ветеранов и их семей. Благодаря этому трудоустроили более 550 человек.

Нина Шевченко