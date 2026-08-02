В Волгоградской области вновь ограничили продажу топлива

В Волгоградской области снова ввели ограничения на продажу топлива. Власти и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынке горючего на фоне резкого роста спроса, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Волгоградской области сообщили о временных ограничениях на АЗС

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Власти Волгоградской области сообщили о временных ограничениях на АЗС

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Компании «Лукойл» и «Газпром» ввели лимиты на отпуск бензина: за одну транзакцию можно получить не более 40 литров. «Лукойл» также установил ограничения для дизельного топлива: до 60 литров можно залить в черте города, до 200 литров — на трассе. Компания «Газпром» отпускает ДТ без ограничений по объему.

Мониторинг состояния рынка продолжается при участии профильных ведомств администрации региона и УФАС по Волгоградской области.

Марина Окорокова