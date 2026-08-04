Мэрия Саратова проиграла спор о сносе торговых павильонов на 50 лет Октября

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 30 июля 2026 года оставил без удовлетворения жалобу администрации Саратова, требовавшей признать самовольной постройкой и обязать ООО ПКФ «Начало» снести торговый комплекс площадью 301,6 кв. м на проспекте 50 лет Октября, 116А. Постановление вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Иск был подан мэрией в Арбитражный суд Саратовской области в 2025 году. Администрация настаивала на признании отсутствующим зарегистрированного в ЕГРН права собственности компании на здание площадью 108,5 кв. м, признании самовольной постройкой одноэтажного строения с вывесками «Рыба», «Все на углях», «Дубки» и «Сокурские хлеба» и его сносе за счёт ответчика в десятидневный срок с взысканием неустойки 5 тыс. руб. за каждый день просрочки. По версии истца, собственник без разрешения на реконструкцию увеличил площадь объекта на 193,1 кв. м, а выездное обследование комитета муниципального контроля от 28 марта 2025 года якобы зафиксировало выход строения за границы участка на 20,6 и 24,2 кв. м.

Ответчик указал, что право собственности на капитальное здание установлено решением арбитражного суда ещё в 2005 году, земельный участок выкуплен в 2015-м, а пристроенные конструкции являются некапитальными сборно-разборными павильонами, не требующими разрешения на строительство. Компания также заявила о пропуске исковой давности, поскольку мэрии было известно о состоянии объекта с 2016 года.

Назначенная судом строительно-техническая экспертиза Саратовской лаборатории судебной экспертизы Минюста установила, что спорное строение представляет собой два самостоятельных объекта: капитальное здание магазина «Дубки» 1994 года постройки с железобетонным фундаментом, кирпичными стенами и перекрытиями и пристроенные с двух сторон некапитальные павильоны из металлокаркаса, профлиста и композитного материала «алюкобонд», соединенные болтами. Эксперт подтвердил соответствие обоих объектов градостроительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам, а выявленное наложение на смежный участок в 4,2 кв. м отнес к допустимой погрешности измерений.

Апелляционный суд указал на преюдициальное значение решения 2005 года и констатировал, что администрация не представила доказательств нарушения публичных интересов либо прав третьих лиц, а также не обосновала «необходимость, соразмерность и разумность» требований о сносе.

Никита Маркелов