Пензасплетение

Прокуратура Пензенской области не смогла взыскать с самарского подрядчика «Волжская строительная компания» 21,7 млн руб., которые тот получил в качестве дополнительного аванса по контракту на строительство транспортно-пересадочного узла в пензенской Терновке. Арбитражный суд региона отказал ведомству в признании недействительным дополнительного соглашения, которым аванс для ООО «Волжская строительная компания» был увеличен с 62 млн до 200,9 млн руб. Ответчики — ВСК и управление строительства и дорожного хозяйства региона — доказали, что изменение условий было вынужденным — из-за необходимости закупать оборудование с длительным сроком изготовления, а сама сделка не увеличила цену контракта и не потребовала дополнительного финансирования. Объект построен и введен в эксплуатацию, а аванс полностью отработан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области / Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области отказал прокуратуре в иске о признании недействительным дополнительного соглашения к государственному контракту на строительство транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Терновка в Пензе. Надзорное ведомство требовало признать ничтожным увеличение аванса для самарского подрядчика ООО «Волжская строительная компания» на 138,9 млн руб. — с 62 до 200,9 млн. Суд, однако, счел изменения законными и не нарушающими публичные интересы.

Арбитражный суд Пензенской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры, требовавшей признать недействительным дополнительное соглашение об увеличении аванса по контракту на строительство транспортно-пересадочного узла в мкр. Терновка в Пензе. Спор касался контракта на 669,8 млн руб., заключенного в ноябре 2022 года между управлением строительства и дорожного хозяйства (УСиДХ) региона и самарским ООО «Волжская строительная компания» (ВСК).

По контракту подрядчик должен был выполнить полный цикл работ — от инженерных изысканий до сдачи объекта. В комплекс входили контактная сеть в Терновке и Арбекове, транспортно-пересадочный узел, троллейбусная часть, административное здание с медпунктом, диспетчерской, комнатами отдыха и душевыми, а также мойка и гараж. Аналогичные работы планировались для автобусного парка. Инженерные изыскания требовалось завершить к маю 2023 года, строительно-монтажные работы — к декабрю. В мае 2023 года чиновники и подрядчик заключили допсоглашение, которым размер аванса был увеличен с 62 млн руб. до 200,9 млн.

ООО «Волжская строительная компания», зарегистрированное в Самаре в марте 2020 года, работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. С момента основания фирмой руководит Сергей Ходин, он же единственный учредитель. Последняя финансовая отчетность представлена за 2020 год: Выручка — 101 тыс. руб., чистая прибыль — 101 тыс. руб., стоимость чистых активов — 10 тыс. руб. Последний госконтракт стоимостью около 177 млн руб. ВСК выиграла в марте 2023 года. Компания строила сельский дом культуры в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

Однако ВСК не завершила проектирование в полном объеме — в частности, по мкр. Арбеково и автобусной части узла. Документация неоднократно отклонялась госэкспертизой из-за неполноты. К моменту расторжения контракта в августе 2023 года проектные работы так и не были закончены, что делало очевидным срыв итоговых сроков.

Прокурор настаивал на ничтожности дополнительного соглашения об увеличении аванса. Представитель ведомства считал, что это нарушало требования закона о закупках, поскольку контракт был заключен на конкурсной основе, и его условия не подлежали изменению. В суде ответчики настаивали на законности сделки. Заказчик объяснял необходимость увеличения аванса тем, что ВСК требовалось заказать оборудование с длительным сроком изготовления — блочную модульную котельную, тяговые подстанции и автоматическую портальную мойку, поставщики которых требовали полной или частичной предоплаты. В подтверждение были представлены письма и коммерческие предложения. Изменение условий контракта согласовано распоряжением правительства Пензенской области тоже в мае 2023-го.

Суд установил, что увеличение аванса не привело к росту общей цены контракта, лимиты бюджетных обязательств не превышены, дополнительного финансирования не потребовалось. Также принято во внимание, что спорный объект построен и введен в эксплуатацию: в июне 2024 года губернатор Олег Мельниченко сообщил о завершении строительства транспортно-пересадочного узла в Терновке, рассчитанного на 45 троллейбусов.

Ранее, в январе 2026 года, «Волжская строительная компания» уже оспаривала решение суда по спору с областным управлением строительства. Тогда суд частично удовлетворил требования подрядчика, взыскав с управления 8,4 млн руб. задолженности, и полностью отказал во встречном иске заказчика о возврате 83,74 млн руб. неотработанного аванса. В рамках того разбирательства судебная экспертиза установила, что фактическая стоимость выполненных ВСК работ составила 88,66 млн руб. При этом суд признал законным односторонний отказ заказчика от контракта, а в требованиях подрядчика о взыскании убытков отказал.

В нынешнем деле прокурор изначально требовал и признания сделки недействительной, и применения последствий в виде возврата 21,7 млн руб. Однако после вступления в силу решения по другому делу, в котором суд установил, что аванс полностью отработан и заказчик остался должен подрядчику 8,4 млн руб., прокурор отказался от требования о возврате средств. Суд принял частичный отказ и прекратил производство в этой части.

Суд не нашел в оспариваемом соглашении нарушений публичных интересов, тем более что контракт исполнен, а аванс полностью отработан. Прокурор, в свою очередь, не привел убедительных доводов о том, какие именно права публично-правового образования были затронуты. В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

Нина Шевченко