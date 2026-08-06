В Волгограде выпустился первый поток «Сталинградского призыва»

В Волгограде завершился первый поток регионального кадрового проекта «Сталинградский призыв»: обучение прошли 37 ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Участники программы прошли четырехмодульный курс на базе Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС и сдали экзаменационные испытания. 6 августа с выпускниками встретился губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что участники программы смогут продолжить службу в органах местного самоуправления, учреждениях образования, спорта и социальной сферы, а также заниматься патриотическим воспитанием и поддержкой ветеранов СВО. «Выбор всегда за вами, но и спрос будет совсем другой»,— заявил господин Бочаров.

Проект «Сталинградский призыв» запущен по инициативе губернатора 2 февраля 2025 года и входит в федеральную программу «Время героев». Старт обучению 21 сентября 2025 года дали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и господин Бочаров. Дипломы выпускникам были вручены 31 июля в музее-панораме «Сталинградская битва». Перед встречей с губернатором участники программы ознакомились с ходом строительства музея СВО на Мамаевом кургане.

Никита Маркелов