Астраханские предприниматели массово продают ПВЗ Wildberries

После атак беспилотников на логистические центры Wildberries астраханские предприниматели начали продавать пункты выдачи заказов. На «Авито» десятки объявлений с ценовым диапазоном от 300 тыс. руб. за небольшую точку до 10 млн руб. за сеть из нескольких ПВЗ, сообщает «Про Астрахань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Пункты выдачи продают в разных районах облцентра. Владельцы крупных точек обещают стабильную прибыль, собственники небольших признаются, что окупаемости придется ждать. По словам одной из владелиц ПВЗ, за последние пару лет чистая прибыль упала в три раза: товар задерживается или сгорел на складах, а маркетплейс штрафует за любые нарушения. Основной всплеск продаж ПВЗ пришелся на конец июля. Аналогичная ситуация наблюдается и в Волгоградской области.

Астраханские предприниматели называют среди причин продажи не только убытки от атак, но и невыгодные условия сотрудничества с маркетплейсом. Для многих, пишет издание, ПВЗ стали финансовым бременем.

Нина Шевченко