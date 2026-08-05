Саратовский «Контакт» проиграл суд «Аскону» из-за долга за контрафактное ПО

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в прекращении исполнения исполнительного листа о взыскании 13,57 млн руб. с АО «НПП «Контакт» в пользу ООО «Аскон-Системы проектирования». Завод настаивал, что долг погашен по внесудебному соглашению, включавшему закупку ПО правообладателя. Суд указал, что перечень оснований для прекращения исполнения исчерпывающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОЭЗ «Алмаз» Фото: ОЭЗ «Алмаз»

АО «Научно-производственное предприятие «Контакт» основано 8 февраля 2008 года в Саратове и специализируется на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и прочих вакуумных приборов, относясь к высокотехнологичному сектору радиоэлектроники. С 1 июля 2026 года управление предприятием перешло к АО «НПП «Исток» имени А. И. Шокина. Последние доступные финансовые данные — за 2018 год: выручка 701,8 млн руб., чистый убыток 383,4 млн руб. против прибыли 31,4 млн руб. годом ранее. «Контакт» заключил госконтракты на 1,4 млрд руб., крупнейшие заказчики — Минпромторг России (32 закупки на 4,75 млрд руб.), Минобороны России (498,9 млн руб.) и АО «НПП «Алмаз» (209,3 млн руб.).

Как следует из постановления апелляции, коллегия под председательством судьи Ольги Антоновой оставила без изменения определение Арбитражного суда Саратовской области от 20 мая 2026 года. В июне 2023 года суд взыскал с «Контакта» 26,57 млн руб. компенсации за использование контрафактного инженерного ПО. Осенью того же года стороны согласовали внесудебное урегулирование: «Аскон» отозвал исполнительный лист из Сбербанка, завод перечислил 13 млн руб., а «Контакт» и управляющее АО «НПП «Алмаз» закупили у дилера правообладателя программное обеспечение на 17,75 млн руб., после чего должны были заключить мировое соглашение.

ООО «Аскон-Системы Проектирования» зарегистрировано в конце 2013 года в Санкт-Петербурге и специализируется на разработке инженерного программного обеспечения. Общество входит в экосистему АСКОН — одного из старейших российских разработчиков САПР и ИТ-интеграторов. Ключевые продукты — КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ:MDM, ЛОЦМАН:PLM. С момента основания компанию возглавляет генеральный директор Сергей Евсиков. По итогам 2025 года выручка составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 622 млн руб.

Мировое соглашение, однако, заключено не было: «Аскон» включил в его проект условие о закупке ПО и услуг внедрения еще на 9,2 млн руб. и направил лист в банк на взыскание остатка. В начале 2026 года «Контакт» потребовал прекратить исполнение, указав, что с учетом закупок ПО выплатил около 30,9 млн руб.— больше присужденной суммы.

Суды эту логику отклонили. Закупка ПО по положению «Ростеха» квалифицирована как самостоятельная сделка для производственных нужд предприятий, а не платеж кредитору. Прокуратура Саратовской области поддержала должника, однако региональное УФАС не нашло оснований для антимонопольных претензий. Постановление вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение месяца.

Никита Маркелов