Саратовский «Контакт» проиграл суд «Аскону» из-за долга за контрафактное ПО
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в прекращении исполнения исполнительного листа о взыскании 13,57 млн руб. с АО «НПП «Контакт» в пользу ООО «Аскон-Системы проектирования». Завод настаивал, что долг погашен по внесудебному соглашению, включавшему закупку ПО правообладателя. Суд указал, что перечень оснований для прекращения исполнения исчерпывающий.
Фото: ОЭЗ «Алмаз»
АО «Научно-производственное предприятие «Контакт» основано 8 февраля 2008 года в Саратове и специализируется на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и прочих вакуумных приборов, относясь к высокотехнологичному сектору радиоэлектроники. С 1 июля 2026 года управление предприятием перешло к АО «НПП «Исток» имени А. И. Шокина. Последние доступные финансовые данные — за 2018 год: выручка 701,8 млн руб., чистый убыток 383,4 млн руб. против прибыли 31,4 млн руб. годом ранее. «Контакт» заключил госконтракты на 1,4 млрд руб., крупнейшие заказчики — Минпромторг России (32 закупки на 4,75 млрд руб.), Минобороны России (498,9 млн руб.) и АО «НПП «Алмаз» (209,3 млн руб.).
Как следует из постановления апелляции, коллегия под председательством судьи Ольги Антоновой оставила без изменения определение Арбитражного суда Саратовской области от 20 мая 2026 года. В июне 2023 года суд взыскал с «Контакта» 26,57 млн руб. компенсации за использование контрафактного инженерного ПО. Осенью того же года стороны согласовали внесудебное урегулирование: «Аскон» отозвал исполнительный лист из Сбербанка, завод перечислил 13 млн руб., а «Контакт» и управляющее АО «НПП «Алмаз» закупили у дилера правообладателя программное обеспечение на 17,75 млн руб., после чего должны были заключить мировое соглашение.
ООО «Аскон-Системы Проектирования» зарегистрировано в конце 2013 года в Санкт-Петербурге и специализируется на разработке инженерного программного обеспечения. Общество входит в экосистему АСКОН — одного из старейших российских разработчиков САПР и ИТ-интеграторов. Ключевые продукты — КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ:MDM, ЛОЦМАН:PLM. С момента основания компанию возглавляет генеральный директор Сергей Евсиков. По итогам 2025 года выручка составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 622 млн руб.
Мировое соглашение, однако, заключено не было: «Аскон» включил в его проект условие о закупке ПО и услуг внедрения еще на 9,2 млн руб. и направил лист в банк на взыскание остатка. В начале 2026 года «Контакт» потребовал прекратить исполнение, указав, что с учетом закупок ПО выплатил около 30,9 млн руб.— больше присужденной суммы.
Суды эту логику отклонили. Закупка ПО по положению «Ростеха» квалифицирована как самостоятельная сделка для производственных нужд предприятий, а не платеж кредитору. Прокуратура Саратовской области поддержала должника, однако региональное УФАС не нашло оснований для антимонопольных претензий. Постановление вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение месяца.