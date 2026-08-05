В школах Ленинского района Саратова ликвидируют двухсменное обучение в этом году

До конца 2026 года в Ленинском районе Саратова будет полностью ликвидировано двухсменное обучение. Об этом в ходе рабочей поездки заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

Спикер нижней палаты парламента осмотрел школу № 52 в микрорайоне Поливановка, где завершается строительство пристройки площадью 2,235 тыс. кв. м на 350 мест. По его словам, это позволит школе полностью отказаться от второй смены, а также организовать группы продленного дня, кружки и спортивные секции.

На данный момент двухсменное обучение сохраняется в 19 школах Саратова. До конца 2026 года в городе планируется возвести пять пристроек к учебным заведениям: в сентябре они появятся у школ № 52, 63 и 100, в декабре — у школ № 94 и 23. За счет этого будет создано 1,85 тыс. дополнительных ученических мест.

Кроме того, к сентябрю в микрорайоне Солнечный-2 Кировского района откроется новая школа на 1,5 тыс. мест, а в рамках комплексного развития территории того же района будет сдана школа на 550 мест. В декабре в Ленинском районе введут еще одну школу — на 1,1 тыс. мест. Всего до конца года в Саратове появится 5 тыс. новых ученических мест. На 2027 год запланировано строительство еще двух школ — на 825 мест в Солнечном-2 и на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Авиатор.

Никита Маркелов