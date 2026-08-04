Сергей Егоров возглавил Вольский район Саратовской области

Собрание депутатов Вольского района Саратовской области избрало новым главой муниципалитета Сергея Егорова. Голосование прошло единогласно, новый руководитель принял присягу и приступил к исполнению обязанностей, сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Егоров

Фото: Администрация Вольского района Сергей Егоров

Фото: Администрация Вольского района

Должность главы Вольского района освободилась 29 июня, когда депутаты райсобрания по инициативе губернатора Романа Бусаргина досрочно прекратили полномочия Сергея Сафонова. Поводом для кадрового решения стали системные жалобы местных жителей на работу органов местного самоуправления и реализацию ключевых проектов развития района. Губернатор просил депутатов рассмотреть вопрос о привлечении господина Сафонова к ответственности.

Незадолго до отставки господина Сафонова спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру Саратовской области по поводу ненадлежащего ремонта дворовых территорий образовательных учреждений в Вольске. В 2025 году на эти цели из привлеченных источников было выделено 111 млн руб., однако качество выполненных работ вызвало серьезные нарекания у жителей и федерального центра.

Сергей Егоров родился 14 апреля 1969 года в селе Питерка Саратовской области. Окончил Саратовский экономический институт. В 1987–1989 годах проходил службу в армии, трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем ремонтной мастерской «Питерка ремтехпред». С 1992 по 2010 год работал в налоговых органах Саратовской области, затем до октября 2016 года возглавлял комитет по труду и социальному развитию администрации Саратова. С ноября 2016 года по февраль 2021 года — глава Питерского муниципального района, после чего был назначен министром труда и социальной защиты Саратовской области. В мае 2023 года постановлением губернатора стал заместителем председателя правительства региона, а 7 июля 2026 года — временно исполняющим полномочия главы Вольского района. Женат, воспитывает двоих детей.

Никита Маркелов