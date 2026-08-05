Три крупных астраханских АПК получат земли в аренду без торгов

Инвестсовет при правительстве Астраханской области поддержал три проекта в сфере сельского хозяйства и промышленности. Предприятиям предоставят земельные участки в аренду без торгов, сообщила пресс-служба областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

ООО «Каспийская Зерновая Компания» строит на юге универсальный перевалочный терминал для зерна и масел. В 2023 году ТАСС сообщал, что к 2026 году инвестиции в строительство комплекса на участке 6 га в Трусовском районе Астрахани составят 828 млн руб. Запланированная мощность терминала по перевалке грузов составляет 500 тыс. тонн зерновых, 180 тыс. тонн масла в год. Мощности по хранению обеспечат 20 тыс. тонн зерна и 6 тыс. тонн растительного масла. На уровень проектной мощности производства предприятие планировало выйти к концу 2028 года.

Еще один инвестпроект — завод полного цикла по выращиванию и переработке томатов — развивает ООО «Томарина» в Красноярском районе области. Первую очередь завода запустили еще в 2024 году. По состоянию на октябрь прошлого года, завод перерабатывал более 4 тыс. тонн томатов в сутки и занимает 6 тыс. га полей и 10 тыс. кв. метров теплиц. В проект инвестировано 7,6 млрд руб. Прошлой осенью компания объявила о запуске производства яблочного пюре.

ООО «Альберсим-Агро» продолжает строительство завода по производству кормов на основе люцерны. Инвестиции в проект, по данным за 2025 год, составили 6,6 млрд руб. Особое внимание при производстве уделят методу обработки культур, сохраняющему кормовую ценность люцерны. Реализация проекта началась еще в третьем квартале 2024 года, а завершить строительство планируется в третьем квартале 2033 года.

Вице-губернатор Денис Афанасьев отметил, что реализация проектов создаст новые рабочие места и укрепит налоговую базу региона.

Нина Шевченко