Суд отменил пеню в 200 млн подрядчику астраханской трассы Бирюковка – Тишково

Арбитражный суд Астраханской области признал незаконным требование ГКУ «Астраханьавтодор» к подрядчику ООО «Рус-Строй» об уплате пени в размере 200,1 млн руб. по контракту на капремонт трассы Бирюковка – Тишково. Решение вынесено 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko Фото: t.me / omelnichenko

Контракт на ремонт 25-километрового участка стоимостью 1,95 млрд руб. заключили в декабре 2021 года. К концу 2026-го работы требовалось завершить. В сентябре 2025-го «Астраханьавтодор» потребовал неустойку за отставание от графика, хотя к тому моменту сам расторг контракт в одностороннем порядке в июне того же года. «Рус-Строй» успел выполнить работы на 930 млн руб. (47,6% от цены контракта), претензий по качеству от заказчика не было.

В ходе разбирательства суд установил, что задержка связана не с подрядчиком, а с проектной документацией, которую передал «Астраханьавтодор». В смету заложили мелкий песок с характеристиками, которого в Астраханской области не оказалось. Подрядчик предлагал альтернативу с Кирикилинского месторождения, но технический совет одобрил замену только в июне 2023 года, а положительное заключение экспертизы получено 12 октября 2023 года. Суд отметил, что работы фактически не могли вестись в период с 30 августа по 12 октября 2023 года, а также в зимний период из-за погодных условий.

Суд признал расчет неустойки необоснованным, поскольку заказчик опирался на график из допсоглашения, утратившего силу после подписания трех новых, включая редакцию от августа 2024 года. Требование не содержит ссылок на конкретные виды работ и периоды просрочки, а контракт не предусматривал поэтапной приемки. Иск «Рус-Строя» удовлетворен полностью.

Нина Шевченко