Глава ГКУ «Астраханьавтодор» покинул пост

Глава ГКУ «Астраханьавтодор» Фазыл Утебалиев, согласно данным ЕГРЮЛ, ушел с поста 4 августа. При этом на сайте учреждения он все еще указан директором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avtodor.astrobl.ru Фото: avtodor.astrobl.ru

Исполняющим обязанности главы «Астраханьавтодора» с 5 августа назначена заместитель господина Утебалиева Мартина Корнейченко. В 2024 году госпожа Корнейченко уже была и.о. директора после ухода Станислава Дубасова.

Фазыл Утебалиев занял пост главы «Астраханьавтодора» 18 июня 2024 года. С июня 2023-го по конец мая 2024 года господин Утебалиев работал заместителем министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. До этого он был директором филиала ФКУ «Упрдор „Каспий“» в Элисте.

Нина Шевченко