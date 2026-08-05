В саратовском управлении ФССП сменится руководитель

В ГУФССП по Саратовской области будет назначен новый руководитель. Пост займет генерал-майор внутренней службы Ильнур Махмутов, работающий на аналогичной должности в Республике Башкортостан. О кадровых перестановках сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Ильнур Махмутов возглавит ГУФССП по Саратовской области

Фото: ГУФССП по Республике Башкортостан Генерал-майор Ильнур Махмутов возглавит ГУФССП по Саратовской области

Фото: ГУФССП по Республике Башкортостан

Господин Махмутов возглавляет башкирское управление ФССП с января 2017 года. С 2013 по 2017 год занимал аналогичный пост в Удмуртии, до этого — в Марий Эл.

В Саратовской области ГУФССП с 2017 года руководит Илья Решетняк. После ротации он займет аналогичный пост в Самарской области.

Марина Окорокова