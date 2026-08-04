Аэропорт Астрахань оспорил взыскание 32 млн за столкновение самолетов с воронами

АО «Аэропорт Астрахань» обжалует два решения Арбитражного суда региона о взыскании более 32 млн руб. в пользу страховых компаний за столкновения лайнеров «Аэрофлота» с воронами. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Первый инцидент произошел 11 июля 2023 года. При взлете Airbus A321 столкнулся с серой вороной, в результате чего был поврежден двигатель. В отчете Росавиация зафиксировала неэффективность биоакустических средств отпугивания птиц в астраханском аэропорту. Суд взыскал с АО «Аэропорт Астрахань» суммарно 10,88 млн руб.: по 5,44 млн руб. в пользу АО «АльфаСтрахование» и АО «СОГАЗ».

Второе столкновение произошло 14 сентября 2023 года. Другой Airbus A321 на взлете столкнулся с вороной и получил повреждения восьми лопаток вентилятора двигателя. Сумма ущерба превысила 21,58 млн руб. Страховщики выплатили «Аэрофлоту» возмещение по договорам сострахования. В порядке суброгации они требовали от аэропорта по 10,79 млн руб. Общая сумма взыскания по двум делам составила 32,4 млн руб.

В обоих случаях суд признал, что аэропорт не обеспечил надлежащее орнитологическое обеспечение полетов. Мероприятия по отпугиванию птиц признаны малоэффективными, а зона ответственности аэропорта распространяется на этапы разбега при взлете. При этом аэропорт является зоной повышенной опасности и обязан минимизировать риски столкновений с птицами, отметил суд.

Нина Шевченко