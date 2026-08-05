Кассация не дала СПГЭС право на три подстанции в Саратове

Арбитражный суд Поволжского округа 31 июля отказал АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (СПГЭС) в признании права собственности на три трансформаторные подстанции в Саратове. Энергокомпания пыталась через суд оформить право собственности на объекты ТП-524, ТП-554 и ТП-754, ссылаясь на приобретательную давность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Спор между администрацией Саратова и СПГЭС начался в декабре 2024 года. Также ответчиками выступают ЖСК «Жемчужина» ПО «САЗ» И ЖКС «Альтаир-2 Корпус 4».

По утверждению истца, он эксплуатирует подстанции на улицах Карла Маркса, Шелковичной и 3-м Московском проезде более 20 лет как собственные — обслуживает оборудование, проводит ремонты, несет расходы на содержание. В подтверждение СПГЭС представило акты текущего и среднего ремонта, протоколы испытаний кабельных линий и дефектные ведомости. В суде установили, что объекты не числятся ни в федеральной, ни в региональной, ни в муниципальной собственности, а также не зарегистрированы как бесхозяйные.

Суды первой и апелляционной инстанций, а затем и кассация, отказали в иске, поскольку подстанции являются общим имуществом многоквартирных домов, которые они обслуживают, и находятся в общей долевой собственности собственников помещений. Суд также указал, что СПГЭС как сетевая организация обязана эксплуатировать эти объекты в силу закона, а не по собственному усмотрению. Сама по себе длительная эксплуатация, по мнению суда, не дает права на приобретение имущества в собственность в силу давности владения, указано в определении.

В прошлом году Арбитражный суд Саратовской области уже отказывал СПГЭС в признании права собственности на объекты электросетевого хозяйства. Конфликт вокруг сетей развернулся на фоне передачи электрохозяйства от частных компаний холдингу «Россети», получившему статус системообразующей организации.

В марте этого года суд отказал Саратовской таможне в возврате двух трансформаторов, которые одновременно числились в федеральной и муниципальной собственности. Таможня купила их в 1994 году, но при инвентаризации в 2024 году оборудование пропало. В мэрии и СПГЭС объяснили, что в 2006 году трансформаторы приняли в муниципальную собственность, сдали в аренду, а в 2013 году заменили на новое и вывезли на склад. Суд указал на пропуск срока исковой давности и отсутствие доказательств нахождения именно этих трансформаторов на складе. Договор аренды между городом и СПГЭС к тому моменту расторгли, оборудование передали обратно городу.

Нина Шевченко