Главные новости за 20 – 25 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Экс-директору КБПА Максиму Шихалову требуют смягчить и ужесточить приговор из-за СВО.

Покойного мэра Саратова Грищенко обвинили в заработке 700 млн на аренде больницы.

«СЗИК» выплатит 25 млн руб. за плохой проект реконструкции трамвая в Саратове.

Надзор не смог взыскать с «Саратовводоканала» 120 млн за просроченные документы.

Суд отказал частному приюту для животных в Саратове в праве на здание.

Саратовские эсеры обнародовали доходы перед выборами в Госдуму.

Главу КУИ Саратова подозревают в превышении полномочий.

Саратовский минцифры обновит базу данных за 13 млн руб.

Саратовские коммунисты обнародовали доходы перед выборами в Госдуму.

В Саратовской области у муниципалитетов растут долги.

В Саратовской области некоторые медицинские объекты не сдадут в срок.

КБ из Нижнего вернет 8 млн саратовскому минтрансу за просрочку поставки «Валдая».

Дом в стиле палаццо на Кутякова, 22 стал памятником Саратовской области.

«КамАЗ» построит завод трансмиссий в Столыпинском парке за 20 млрд руб.

Волгоградская область

Волгоградский банк попал под санкции ЕС.

ВС РФ оставил в силе передачу дела экс-чиновницы из Волгограда в Краснодар.

«Газпром» отменил лимиты на АИ-92 в Волгоградской области.

Новые лимиты для охотников установили в Волгоградской области.

Доходы волгоградского губернатора составили почти 13 млн рублей в 2025 году.

Экс-профессора волгоградского вуза заподозрили в дискредитации ВС РФ.

Волгоградским матерям-героиням и участникам СВО будут бесплатно выделять землю.

Волгоградский депутат Андрей Гимбатов планирует идти в Госдуму на второй срок.

Пензенская область

На юношескую Спартакиаду по плаванию в Пензе выделили почти 5 млн руб.

Жителям Пензенской области разрешили покупать бензин в канистры.

Пензенские птицеводы могут получить субсидии минсельхоза.

Пензенский губернатор задекларировал 35,6 млн рублей дохода за 2025 год.

Пензенский бизнес заплатил в 2026 году 1,3 млрд налогов свыше плана.

«Водоканал» не смог оспорить взыскание 31 млн руб. за вред почве под Пензой.

Омбудсмен Яна Лантратова добилась компенсации пенсионерке из Пензы за затянутое дело.

Астраханская область

Астрахань получила еще 780 млн на модернизацию северных очистных сооружений.

Астраханский подрядчик «Лукойла» признан банкротом из-за миллиардных долгов.

Суд Астрахани оштрафовал застройщика за неотчет по консервации стройки в центре.

Пентагон включил Астраханский госуниверситет в список угроз нацбезопасности США.

Астраханский губернатор сообщил о росте грузопотока по Волго-Каспийскому каналу.

ЦИК раскрыл доход губернатора Астраханской области в 2025 году.

Персонал «Михайловского» в Астрахани просит СКР оградить магазин от давления.

В историческом центре Астрахани начали реновацию под высотные ЖК до 30 этажей.

Нина Шевченко