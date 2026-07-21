Волгоградским матерям-героиням и участникам СВО будут бесплатно выделять землю

Депутаты волгоградской облдумы рассматривают законопроект о бесплатном выделении земельных участков женщинам со званием «Мать-героиня», участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Документ обсуждали на заседании профильного комитета и рекомендован к принятию, сообщили в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградским льготникам предложили выделять бесплатную землю

Фото: Волгоградская областная Дума Волгоградским льготникам предложили выделять бесплатную землю

Фото: Волгоградская областная Дума

Так, будет расширен перечень льготников в рамках действующего областного закона о безвозмездной передаче земель из государственной или муниципальной собственности. Новые права получат добровольцы, сотрудники Росгвардии и участники СВО, а также их родственники: супруги, родители, дети до 23 лет при очном обучении, несовершеннолетние и инвалиды старше 18 лет.

Для участников спецоперации в проекте предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения заявлений на получение участков. Это должно ускорить процесс выделения земли для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

«Принимаемые меры — это наш вклад в решение общегосударственной задачи по поддержке защитников Родины и женщин, посвятивших себя воспитанию детей. Законопроект также направлен на защиту интересов семей погибших военнослужащих», — отметила председатель думского комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям Лариса Гордиенко.

Марина Окорокова