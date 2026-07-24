Пентагон включил Астраханский госуниверситет в список угроз нацбезопасности США

Астраханский государственный университет попал в список потенциальных угроз нацбезопасности США. Кроме него в перечень вошли 32 российских вуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский государственный университет попал в перечень угроз нацбезопасности США

Фото: t.me / asuinforms Астраханский государственный университет попал в перечень угроз нацбезопасности США

Фото: t.me / asuinforms

В списке оказались МГУ имени М. В. Ломоносова, ВШЭ и МГТУ имени Н. Э. Баумана и другие. Помимо научных и образовательных организаций России в перечень Пентагона вошли 97 учебных заведений Китая и Ирана.

Силовое ведомство США обвиняет все 130 НИИ и вузов в деятельности, повышающей риск незаконного использования результатов исследований, финансируемых правительством. Мера направлена на предотвращение передачи технологий государствам, которые Соединенные Штаты считают рискованными в плане нацбезопасности.

Марина Окорокова