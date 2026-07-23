Бюджетный осадок

Правительство РФ выделило Астрахани 782,1 млн руб. на модернизацию очистных сооружений, сроки сдачи которых суды сдвинули на 2026-2027 годы из-за 230 изменений в проект. Пока генподрядчик ФАУ «РосКапСтрой» согласовывал правки, прокуратура аннулировала ключевые допсоглашения, а региональный Минстрой потребовал от города вернуть 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция северных очистных сооружений в Астрахани началась в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Реконструкция северных очистных сооружений в Астрахани началась в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Правительство РФ направило в Астраханскую область 782,1 млн руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Распоряжение за подписью Михаила Мишустина датировано 22 июля 2026 года.

Средства предназначены для продолжения работ в рамках второго этапа модернизации северных очистных сооружений, обслуживающих большую часть города. Согласно пояснительным материалам кабмина, процесс очистки станет высокотехнологичным, а объем загрязненных стоков сократится.

Северные очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию 16 июля 1973 года. Объект расположен в поселке Садовый Приволжского района и принимает около 60% городских стоков. Балансодержателем является МУП «Астрводоканал». Реконструкция ведется в рамках федерального проекта Оздоровление Волги нацпроекта Экология. Разрешение на строительство продлено до 31 июля 2027 года.

ФАУ «РосКапСтрой» выступает генеральным подрядчиком реконструкции. Изначальная стоимость двух муниципальных контрактов от 30 мая 2022 года составляла около 3,6 млрд руб., однако позже цена первого этапа была увеличена допсоглашением до 1,88 млрд руб. С учетом второго этапа в 2,13 млрд руб. общая стоимость работ превышает 4 млрд руб.

Изначальное окончание работ было запланировано на ноябрь 2024 года.

Однако суды по требованию «РосКапСтроя» перенесли дату. Было установлено, что срыв сроков произошел по независящим от исполнителя обстоятельствам. Судьи согласились с доводами о некачественном обследовании объекта на стадии проектирования, повлекшем внесение более 230 изменений в рабочую документацию.

Каждое уточнение требовало повторного прохождения экспертизы, занимающего до двух месяцев. Это привело к необходимости непрерывного продления разрешительной документации и согласования новых графиков.

В результате первый этап суд продлил до 31 августа 2026 года, а второй — до 30 июня 2027 года.

Служба строительного надзора региона ранее выписывала «РосКапСтрою» штрафы по 100 тыс. руб. за нарушение сроков, но суды отменили постановления, указав на отсутствие вины подрядчика и нарушения процедуры извещения.

Разработкой изначальной и корректирующей документации занималось АО «Май Проект». Прокуратура Астраханской области оспорила контракт 20 от 18 февраля 2025 года на корректировку проектных решений стоимостью 597,4 тыс. руб. Суд признал сделку ничтожной, установив расхождение между коммерческим предложением и сметным расчетом. В заявке проектировщик указал срок 14 дней, а в обосновании цены использовал 22 дня.

Арбитраж предписал вернуть средства в бюджет, зафиксировав недостоверность сведений, представленных подрядчиком, и некорректное обоснование цены заказчиком. Также суд аннулировал дополнительные соглашения, снизившие долю самостоятельных работ генподрядчика с обязательных 25% до 5%.

АО Май Проект зарегистрировано в Москве в 2004 году. Выручка компании в 2025 году составила 2357 млн руб., чистая прибыль — 139 млн руб. Штат насчитывает 109 сотрудников. Организация имеет опыт работы с водоканалами Иркутска, Воронежа, Архангельска и оборонными предприятиями.

Параллельно с федеральными траншами развивается межбюджетный спор. Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области подало иски к администрации Астрахани о взыскании 176,2 млн руб. и 124,9 млн руб. Основания требований в открытых определениях суда детально не раскрываются, однако областные чиновники ссылаются на решения суда о переносе сроков ремонта очистных сооружений.

Никита Маркелов