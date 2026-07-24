Жителям Пензенской области разрешили покупать бензин в канистры

Власти Пензенской области заявили о стабилизации ситуации с топливом. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным регионального правительства, увеличили объемы поставок. Очереди на заправках сократились на 60%. Сейчас АЗС региона в полной мере обеспечены основными видами бензина и дизельного топлива, уверяют власти. Совместно с УФАС чиновники следят за ценами.

В связи с улучшением ситуации оперштаб решил постепенно снимать ранее введенные ограничения. С 24 июля отменили запрет на продажу топлива в канистры — до 20 л.

Ограничения на продажу топлива ввели в десятках регионов РФ в середине–конце июня. Лимит по бензину на одного человека составляет 100 л, по дизелю — 200 л. Для стабилизации ситуации российские власти приняли ряд мер: запретили экспорт бензина и дизеля до конца июля, ввели налоговые стимулы для импорта топлива и роста внутреннего производства.

Дарья Васенина